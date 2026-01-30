Logo
Православна земља у ФБиХ није сигурна: Отима се имовина манастира Завала

Аутор:

Бојан Носовић

30.01.2026

19:13

Коментари:

2

Ниједан комад православне земље у Федерацији БиХ више није сигуран. На имовину манастира Завала окомила се федерална општина Равно.

Иако постоје докази из 1923 и 1959 године да је земља манастирска локалне власти баш на тој честици тик уз светињу планирају правити мотеле за АТВ прича Игуман Василије. И то није једина честица православне земље која се отима, или је већ отета.

"Толико насиље се дешава да је то непојмљиво. То је једно а друго, пошто је то село Завала и ту има српског народ који живи и има православно гробље које је некада припадало исто манастиру Завали а послије припало Поповом пољу и онда је општина Равно то пребацила на себе на Општинско вијеће. Замислите, Општинско вијеће је власник гробља. То нема нигдје", казао је Игуман манастира Завала Василије.

Са шумског на грађевинско претварано је земљиште око манастира да би га Општина што прије продала. Игуман нам прича да су се годинама обраћали Општини Равно са свим могућим доказима.

"То њима ништа не значи зато што имају власт, власт ваљда не пита за право и правду", додао је Игуман манастира Завала Василије.

За неке честице манастир се обратио суду а више очекује и од Комисије за националне споменике каже Игуман Василије. За вијековну земљу ових дана се боре и Срби у Мостару и Коњицу.

"Нешто што је у посједу преко 200 година српског народа, нешто што се у посједовном листу у катастру води на Српској православној црквеној општини Мостар ево сада задњим овим чињењем је уписан или укњижено је у власништво државе БиХ", упозорава из Координације Срба Мостар Велибор Миливојевић.

Осим отимања, српске земље, гробаља и храмова не фали ни напада и девастирања православних богомоља. Баш недавно приликом минирања у близини манастира Завала оштећен је храм али за то очити никога није брига. Примамљива је само земља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

манастир

Zavala

srpska zemlja

FBiH

Коментари (2)
