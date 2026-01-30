Logo
Минић: Влада Српске пружиће пуну правну помоћ породици Лозо из Мостара

СРНА

30.01.2026

Минић: Влада Српске пружиће пуну правну помоћ породици Лозо из Мостара
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић поручио је данас да ће Влада Српске пружити пуну правну помоћ породици Лозо из Мостара, којој у Федерацији БиХ /ФБиХ/ покушавају да отму земљу за, како тврде мјештани, нелегално отварање каменолома.

"Видимо да правосуђе у ФБиХ поново користи полуге моћи да угрожава повратничко српско становништво. Влада Републике Српске пружиће пуну правну помоћ породици Лозо из Мостара", написао је Минић на платформи "Икс".

У мостарском селу Кути од јутрос се одвија права драма гдје мјештани својим тијелима бране посједе комшија - Срба повртаника и покушавају блокирати пут деминерима које је ангажовао страни инвеститор да деминирају локацију брда Зукуља у њиховом селу, како би се ту отворио каменолом.

Једна екипа деминера јутрос рано је, ипак, успјела проћи до локације будућег каменолома. На терену је двадесетак деминера који требају радити и чекају екипу Центра за уклањање мина у БиХ /БХМАК/ којој су мјештани ипак блокирали пут, јавио је дописник Срне.

Да ствар буде гора, пола села Кути код Мостара, добило је судску забрану да не смије спречавати пролазак до каменолома Зукуља јавним путем који води преко земље Срба повратника у овом мјесту, тачније породице Лозо.

Синиша Лозо каже да Срби повратници не знају више шта да раде и коме да се обрате за очигледну дискриминацију и прогон.

"Желе да нас иселе, да нам отму земљу. Читав свијет нека чује да нам у Мостару изричу судску забрану да не смијемо доћи на своју земљу", поручио је Лозо.

Већ годинама мјештани Кути, већином Срби повратници и њихови сусједи Бошњаци, покушавају спријечити како тврде, нелегално отварање каменолома, у страху да ће постати нова Доња Јабланица.

