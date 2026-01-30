Logo
Наставља се протест возача све док се не промијени правило 90/180 дана

Извор:

СРНА

30.01.2026

12:11

Коментари:

0
Фото: АТВ

Конзорцијум "Логистика БиХ" поздравио је одлуку Европске комисије да се у европској стратегији управљања азилом и миграцијама посебна пажња посвети возачима теретних возила, али су поручили да неће одустати од блокада све док се не промијени правило 90/180 дана.

Охрабрујуће је, наводе из Конзорцијума, то што су институције ЕУ препознале овај проблем и направиле значајан корак ка системском рјешавању уласка и боравка возача из БиХ у ЕУ.

"Вјерујемо да је ово пут ка очекиваном, дугорочном и системском рјешењу", наведено је у саопштењу.

Из Конзорцијума "Логистика" поновили су да су осим захтјева који се односи на промјену правила о боравку и раду у ЕУ, за све остале њихове захтјеве надлежне домаће власти, нарочито ентитетске владе, због чега се инсистира на разговорима са премијерима Републике Српске и Федерације БиХ.

Превозници

Регион

Трећи дан протеста - нижу се милионски губици

Транспортна заједница захтијева рјешавање захтјева о поврату дијела акциза на гориво по узору на земље региона и ЕУ, хитно закључивање споразума са земљама ЕУ о поврату ПДВ-а, попусту на путарину од 50 одсто за кориштење ауто-путева у БИХ и смањење задржавања камиона на граничним прелазима и царинским терминалима.

Конзорцијум "Логистика" позвао је и парламентарне странке на разговоре о моделима и начинима испуњења ових захтјева.

