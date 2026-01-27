Регионални протест превозника пали црвене лампице за аларм

Аутор:Бојана Винчић
Оно што је јуче дјеловало безазлено, данас је већ опасно. Камиони на границама Србије, БиХ, Црне Горе и Сјеверне Македоније пале црвене лампице за аларм. Превозници не одустају.
"Ту смо и даље. И даље је све непромијењено што се тиче захтјева, није се још нико обраћао, све стоји као и јуче", каже Мирко Ивановић, координатор протеста Градишка.
Упитник виси над привредом Српске. Упитно je како ће свој финансијски план да испуне фирме које зависе од превозника и камиона. Проблеми су Већ почели. Фабрика обуће Бема стријепи од финансијских губитака који би могли бити вишемилионски.
Већ ћемо сутра доћи у ситуацију да немамо посла, говорим за обућарску индустрију и вјерујем и друге и стално пратим има ли камиона, фали конац, фали све, ево већ данас имамо проблема и моје колеге ме зову и чујемо се са њима. Ја већ прекосутра могу 70 посто људи послати кући, ево данас сам послао једну цјелину јер немам ђонова", рекао је Маринко Умичевић, технички директор фабрике обуће "Бема" Бањалука.
Поражавајућа је чињеница да смо ми са осталим земљама Западног Балкана на путу ка ЕУ и у фази преговарачког статуса, а да нам Европа из године у годину пооштрава мјере кретања на границама и протока роба и путника, кажу у Привредној комори.
"И наши добављачи и партнери у иностранству у овим околностима наши купци ће да размишљају о неким наредним пословима и да ли смо ми поуздани као партнер уколико имамо тај проблем са транспортом гдје ће наши превозници моћи да бораве само 90 дана у ЕУ. То је нешто што је неодрживо и мислим да Европа то ради плански да би један дио компанија преселио се у један дио ЕУ", рекао је Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
И Србија је у блокади. Више од 20 теретних прелаза због неадекватне реакције Европске уније на третман професионалних возача у Шенгенској зони. На прелазу Батровци више од 50 камиона блокира теретни саобраћај. Штета би могла да износи око 100 милиона еура дневно.
БиХ
"То говоримо о штети кад је у питању извоз робе на то треба додати да сваку производну компанију коштају казне ти пенали због неиспоручене робе по предузећу негдје између 10 000 и 50 000 евра дневно а ако узмемо да је 10 000 компанија само у Србији које извозе онда можете доћи до заиста великих бројева", рекао је Марко Чадеж, предсједник Привредне коморе Србија.
"Ланци снабдијевања када стану не стају само превозници већ посљедице трпи и индустријска производња и инвестиције и хиљаде радних мјеста у земљи", рекао је Филип Симовић, предсједник Њемачко-српске коморе Србија.
Изузеће из правила 90 дана у 180 дана, смањење задржавања возила на границама најмање 50%, укидање или смањење парафискалних намета, укидање монопола - само су неки од 16 захтјева које превозници траже и до испуњења остају на границама са угашеним камионима.
