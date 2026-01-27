Logo
Два мушкарца ухапшена због крађе и уништавања преко 100 гробова

Извор:

Танјуг

27.01.2026

17:15

Коментари:

0
Два мушкарца ухапшена због крађе и уништавања преко 100 гробова
Фото: Pexel/Mike Bird

Два бугарска држављанина су приведена због сумње да су украли и вандализовали вриједне предмете на два локална гробља у Коперу, што се сматра највећим таквим случајем икада забиљеженим у том подручју, саопштила је данас словеначка полиција.

Током истраге, полиција је открила да су осумњичени посједовали неколико несталих предмета, и додаје да су оштетили многа гробна мјеста на два гробља у селима Шкофије и Свети Антон и украли велику количину металних украса за гробове, спомен-лантерни и других украсних предмета, преноси СТА.

Начелник полицијске станице Копар Енсад Надаревић рекао је новинарима да је штета на гробовима и надгробним споменицима процијењена на 35.000 евра и више.

Када су ухапшени, двојица осумњичених, старости 19 и 31 године, живјели су у општини Копер више од мјесец дана, а да тамо нису пријавили свој привремени боравак.

Крајем децембра, полиција је за СТА рекла да је оштећено најмање 110 гробова.

