Будимир и Дачић потписали Меморандум о сарадњи у области законодавства

27.01.2026

16:53

Будмири и Дачић потписали меморандум о сарадњи
Фото: СРНА

Министри унутрашњих послова Републике Српске и Србије Жељко Будимир и Ивица Дачић потписали су у Београду меморандум о сарадњи у области законодавства између Српске и Србије чија примјена би требала да што више уједначи правне системе у области полицијских и других унутрашњих послова, процедуре и законодавне прописе.

Будимир је након потписивања документа рекао новинарима да је уједначавање прописа јако значајно, због борбе против криминалитета и заједичког дјеловања и предузмања свих оних мјера које би требало да помогну бржем и ефикаснијем рјешавању, посебно тешких облика криминалитета.

Он је подсјетио да Република Српска са Србијом има Споразум специјалним паралелним везама, као и низ меморандума, којима унапређују те везе, са циљем што бољег безбједносног окружења за грађане.

"Криминал је транснационалан и ту границе не постоје. Због тога ми морамо да функционишемо на овај начин. Сваки облик јачања сарадње између полиције, МУП-ова Републике Српске и Србије сигурно помаже не само Српској и Србији, него читавом региону", рекао је Будимир, који је предводио делегацију МУП Републике Српске.

Он је изразио наду да ће бити унапријеђени и меморандуми од раније и да ће почети њихова реализуја у пуном капацитету.

Будимир је подсјетио на срадњу на стратешком, легислативном и оперативном нивоу између полиција, разних служби и агенција, те указао и на значај обука и искуства која МУП Републике Српске добија од Србије, на чему је веома захвалан.

"Ово министарство је једно од најзначајнијих министарства унутрашњих послова у региону и искуство које ми имамо и добијамо од њих су од непроцјењивог значаја за МУП Републике Српске", рекао је Будимир.

Он је као примјер навео пројекат "Пронађи ме", односно обавјештавање о нестанку малољетника који је МУП Републике Српске развио заједно са МУП-ом Србије, при чему су су они помогли и технички, али и легислативно.

Будимир је указао и на сарадњу у борби против тероризма и свих осталих радикалних елемента који су присутни у овом региону.

"Мигрантска криза нас је, такође, додатно зближила, јер смо знали да се против таквог проблема можемо борити само заједнички. Тако да ће сарадња у свим областима сигурно јачати", рекао је Будимир.

Он је захвалио Дачићу, који је и од раније кроз разне функције у Влади Србије и као премијер и као министар, дао подршку МУП-у Републике Српске.

"Још једном захвалност за све и свим припадницима МУП Србије и полиције, који су нам помогли да ту сарадњу развијамо и по дубини", навео је Будимир.

Будимир је рекао да је посебно захвалан за донацију у хеликоптерима који су стигли из МУП Србије, један за Српску, а други за ФБиХ, а који су допринијели и развоју Управе за ваздухопловство при МУП-у Српске.

