Будимир и Дачић потписали Меморандум о сарадњи у области законодавства

27.01.2026
16:53
Коментари:0
Министри унутрашњих послова Републике Српске и Србије Жељко Будимир и Ивица Дачић потписали су у Београду меморандум о сарадњи у области законодавства између Српске и Србије чија примјена би требала да што више уједначи правне системе у области полицијских и других унутрашњих послова, процедуре и законодавне прописе.
Будимир је након потписивања документа рекао новинарима да је уједначавање прописа јако значајно, због борбе против криминалитета и заједичког дјеловања и предузмања свих оних мјера које би требало да помогну бржем и ефикаснијем рјешавању, посебно тешких облика криминалитета.
Хроника
У судару локомотива повријеђена три радника
Он је подсјетио да Република Српска са Србијом има Споразум специјалним паралелним везама, као и низ меморандума, којима унапређују те везе, са циљем што бољег безбједносног окружења за грађане.
"Криминал је транснационалан и ту границе не постоје. Због тога ми морамо да функционишемо на овај начин. Сваки облик јачања сарадње између полиције, МУП-ова Републике Српске и Србије сигурно помаже не само Српској и Србији, него читавом региону", рекао је Будимир, који је предводио делегацију МУП Републике Српске.
Он је изразио наду да ће бити унапријеђени и меморандуми од раније и да ће почети њихова реализуја у пуном капацитету.
Будимир је подсјетио на срадњу на стратешком, легислативном и оперативном нивоу између полиција, разних служби и агенција, те указао и на значај обука и искуства која МУП Републике Српске добија од Србије, на чему је веома захвалан.
Остали спортови
Бањалука има прваке Републике Српске у џуду
"Ово министарство је једно од најзначајнијих министарства унутрашњих послова у региону и искуство које ми имамо и добијамо од њих су од непроцјењивог значаја за МУП Републике Српске", рекао је Будимир.
Он је као примјер навео пројекат "Пронађи ме", односно обавјештавање о нестанку малољетника који је МУП Републике Српске развио заједно са МУП-ом Србије, при чему су су они помогли и технички, али и легислативно.
Будимир је указао и на сарадњу у борби против тероризма и свих осталих радикалних елемента који су присутни у овом региону.
"Мигрантска криза нас је, такође, додатно зближила, јер смо знали да се против таквог проблема можемо борити само заједнички. Тако да ће сарадња у свим областима сигурно јачати", рекао је Будимир.
Он је захвалио Дачићу, који је и од раније кроз разне функције у Влади Србије и као премијер и као министар, дао подршку МУП-у Републике Српске.
Друштво
Можете остати без новца: Полиција упозорила све грађане
"Још једном захвалност за све и свим припадницима МУП Србије и полиције, који су нам помогли да ту сарадњу развијамо и по дубини", навео је Будимир.
Будимир је рекао да је посебно захвалан за донацију у хеликоптерима који су стигли из МУП Србије, један за Српску, а други за ФБиХ, а који су допринијели и развоју Управе за ваздухопловство при МУП-у Српске.
Хроника
1 ч0
Савјети
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Здравље
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
18
05
17
57
17
51
17
49
17
47
Тренутно на програму