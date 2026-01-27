У судару локомотива повријеђена три радника

Извор:
СРНА
27.01.2026
16:42
Коментари:0
У судару двије локомотиве Жељезница Федерације БиХ у депоу код Рајловца повријеђена су три радника, потврђено је Срни у Министарству унутрашњих послова /МУП/ Кантона Сарајево.
У МУП-у наводе да се утврђује степен повреда код три лица.
Остали спортови
Бањалука има прваке Републике Српске у џуду
Полицијски службеници предузимају мјере и радње из њихове надлежности на утврђивању околности догађаја.
Друштво
1 ч0
Савјети
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Здравље
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
05
17
57
17
51
17
49
17
47
Тренутно на програму