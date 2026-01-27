Logo
У судару локомотива повријеђена три радника

Извор:

СРНА

27.01.2026

16:42

пруга илустрација
Фото: АТВ

У судару двије локомотиве Жељезница Федерације БиХ у депоу код Рајловца повријеђена су три радника, потврђено је Срни у Министарству унутрашњих послова /МУП/ Кантона Сарајево.

У МУП-у наводе да се утврђује степен повреда код три лица.

Џудо клуб

Остали спортови

Бањалука има прваке Републике Српске у џуду

Полицијски службеници предузимају мјере и радње из њихове надлежности на утврђивању околности догађаја.

