Ако до сада нисте раскитили јелку, данас то обавезно учините: Ево зашто је то битно

У народном схватању, Савиндан представља јасну границу између празника и повратка свакодневици. То је тренутак када се симболично затвара једно поглавље и прави простор за нову енергију.
Иако нам јелка током дугих зимских вечери доноси топлину, свјетлост и лијепо расположење, њен „рок трајања“ ипак постоји. Након Божића и низа празничних дана, Савиндан долази као тихи подсјетник да је вријеме за сређивање. И не, не само дома, већ и мисли. Управо зато се вјерује да јелку не би требало остављати послије овог празника, јер се тиме продужава осјећај застоја, као да се још држимо старе године.
Постоји и врло практичан разлог. Украсне куглице, гранчице и лампице временом скупљају прашину коју је тешко потпуно уклонити, па простор може дјеловати загушено и неуредно, чак и када се редовно чисти. Дуготрајно држање декорације отежава одржавање дома, а код осјетљивих особа може изазвати и нелагодност.
Осим тога, новогодишњи украси носе јасну симболику – они припадају празницима. Када остану предуго, губи се осјећај новог почетка. Савиндан је зато идеалан тренутак да се празнична прича заокружи и да се дом припреми за оно што долази даље током године.
То, наравно, не значи да дом мора да постане хладан и празан. Празничну јелку можете замијенити неутралним зимским детаљима, топлом расвјетом, мирисним свијећама или дискретним декором који уноси мир, али не „задржава“ празнике. На тај начин задржавате пријатну атмосферу, али без осјећаја да је Нова година још увијек у току.
Управо зато се каже – ако већ нисте, до Светог Саве је право вријеме да се јелка раскити. Не из сујеверја, већ као мали, симболичан знак да сте спремни да нову годину заиста почнете.
