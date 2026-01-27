Logo
Large banner

Ако до сада нисте раскитили јелку, данас то обавезно учините: Ево зашто је то битно

Извор:

Крстарица

27.01.2026

16:33

Коментари:

0
Новогодишња јелка украси
Фото: Sergio Raffa/Pexels

У народном схватању, Савиндан представља јасну границу између празника и повратка свакодневици. То је тренутак када се симболично затвара једно поглавље и прави простор за нову енергију.

Иако нам јелка током дугих зимских вечери доноси топлину, свјетлост и лијепо расположење, њен „рок трајања“ ипак постоји. Након Божића и низа празничних дана, Савиндан долази као тихи подсјетник да је вријеме за сређивање. И не, не само дома, већ и мисли. Управо зато се вјерује да јелку не би требало остављати послије овог празника, јер се тиме продужава осјећај застоја, као да се још држимо старе године.

Састанак

Република Српска

Минић разговарао са представницима мљекара: Задовољни постигнутим договором

Зашто да јелку раскитите баш на Савиндан

Постоји и врло практичан разлог. Украсне куглице, гранчице и лампице временом скупљају прашину коју је тешко потпуно уклонити, па простор може дјеловати загушено и неуредно, чак и када се редовно чисти. Дуготрајно држање декорације отежава одржавање дома, а код осјетљивих особа може изазвати и нелагодност.

Осим тога, новогодишњи украси носе јасну симболику – они припадају празницима. Када остану предуго, губи се осјећај новог почетка. Савиндан је зато идеалан тренутак да се празнична прича заокружи и да се дом припреми за оно што долази даље током године.

Симбол новог почетка

То, наравно, не значи да дом мора да постане хладан и празан. Празничну јелку можете замијенити неутралним зимским детаљима, топлом расвјетом, мирисним свијећама или дискретним декором који уноси мир, али не „задржава“ празнике. На тај начин задржавате пријатну атмосферу, али без осјећаја да је Нова година још увијек у току.

Bolnica

Здравље

За смртоносни вирус вакцина не постоји: Ово су симптоми

Управо зато се каже – ако већ нисте, до Светог Саве је право вријеме да се јелка раскити. Не из сујеверја, већ као мали, симболичан знак да сте спремни да нову годину заиста почнете.

Подијели:

Тагови:

jelka

ukrasi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли

Хроника

Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли

2 ч

0
Ударамо у плафон: Угоститељи најавили поскупљења

Економија

Ударамо у плафон: Угоститељи најавили поскупљења

2 ч

1
Дара Бубамара открила да је у срећној вези, па проговрила и о проширењу породице

Сцена

Дара Бубамара открила да је у срећној вези, па проговрила и о проширењу породице

2 ч

0
Чишћење

Савјети

Ово средство скида каменац и чисти плочице без рибања

2 ч

0

Више из рубрике

Чишћење

Савјети

Ово средство скида каменац и чисти плочице без рибања

2 ч

0
Ове намирнице се препоручују трудницама за смањење мучнине

Савјети

Ове намирнице се препоручују трудницама за смањење мучнине

4 ч

0
Како правилно очистити стаклена врата рерне

Савјети

Како правилно очистити стаклена врата рерне

19 ч

0
Уз ова два састојка каменац из кувала нестаје за неколико минута

Савјети

Уз ова два састојка каменац из кувала нестаје за неколико минута

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

05

Драма на путу: Стијена се обрушила на аутомобил, повријеђена жена

17

57

Мина Костић сломљена од бола: Објавила срцепарајуће ријечи

17

51

Богдановићу шест милиона годишње за повратак у Партизан

17

49

Прилика за посао: Пољаци отварају творницу у Српској

17

47

Њемачкој хитно потребни страни радници

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner