Ово средство скида каменац и чисти плочице без рибања

Средство за уклањање лака за нокте, направљено на бази ацетона, погодно је не само за чишћење ноктију од лака.
Може се користити и у друге сврхе:
Ако је оловка била у предњем џепу и мастило је исцурило, онда не би требало одмах да избаците кошуљу. Мрљу можете обрисати течношћу на бази ацетона и мрља ће се скинути. Остаје само да оперете кошуљу.
Много смећа се накупља у тастатури. То су честице прашине, све врсте мрља и мрвица. Ово говори не само о изгледу тастатуре, већ и о њеним функцијама. Течност на бази ацетона ће помоћи у чишћењу тастатуре. Да бисте поједноставили задатак, можете користити памучну подлогу и четкицу за зубе.
Након купања, плак остаје на славинама и глави туша. Одстрањивач лака за нокте се може нанијети на сунђер и пребрисати по свим површинама. Ово ће се ослободити плака и мрља.
Ако се на поду са плочицама, на примјер, у кухињи појаве стране мрље и не обришу се, онда се могу уклонити салветом и средством за уклањање лака за нокте. Након чишћења, плочице се исперу сапуном и обришу. Ипак, ово не треба користити на дрвеним подовима јер се може скинути лак.
