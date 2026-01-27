Logo
Ово средство скида каменац и чисти плочице без рибања

Извор:

Крстарица

27.01.2026

15:54

Коментари:

0
Чишћење
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Средство за уклањање лака за нокте, направљено на бази ацетона, погодно је не само за чишћење ноктију од лака.

Може се користити и у друге сврхе:

Уклањање мастила са одјеће

Ако је оловка била у предњем џепу и мастило је исцурило, онда не би требало одмах да избаците кошуљу. Мрљу можете обрисати течношћу на бази ацетона и мрља ће се скинути. Остаје само да оперете кошуљу.

horoskop

Занимљивости

Ово је најсрећнији знак у хороскопу до краја 2026. године

Чишћење тастатуре

Много смећа се накупља у тастатури. То су честице прашине, све врсте мрља и мрвица. Ово говори не само о изгледу тастатуре, већ и о њеним функцијама. Течност на бази ацетона ће помоћи у чишћењу тастатуре. Да бисте поједноставили задатак, можете користити памучну подлогу и четкицу за зубе.

Чишћење чесми и славина

Након купања, плак остаје на славинама и глави туша. Одстрањивач лака за нокте се може нанијети на сунђер и пребрисати по свим површинама. Ово ће се ослободити плака и мрља.

олуја невријеме

Друштво

Уживајте док можете: Нова промјена времена стиже ускоро

Чишћење мрља на подовима од плочица

Ако се на поду са плочицама, на примјер, у кухињи појаве стране мрље и не обришу се, онда се могу уклонити салветом и средством за уклањање лака за нокте. Након чишћења, плочице се исперу сапуном и обришу. Ипак, ово не треба користити на дрвеним подовима јер се може скинути лак.

čišćenje

pločice

Коментари (0)
