Уз ова два састојка каменац из кувала нестаје за неколико минута

Кувало за воду једна је од најчешће кориштених справа, али на њему се врло брзо ухвати каменац.
Независно од тога живите ли у мјесту с тврдом или меком водом, ако кувало за воду користите сваки дан, на њему ће се нахватати каменац. Умјесто да купујете скупа средства за скидање каменца или да рибате кувало, постоји трик који каменац скида брзо и ефикасно.
У кувало улијте раствор воде и сирћета у размјери 1:1, па га укључите. Прокувани раствор брзо ће уклонити сав каменац. Прије сљедеће употребе само још неколико пута у кувалу покувајте обичну воду како бисте уклонили мирис сирћета.
Умјесто сирћета можете користити и лимунов сок. Улијте га у кувало и оставите да одстоји око сат времена. Након тога додајте малу количину воде и прокувајте све заједно. Напослетку исперите, пише Тпортал.
