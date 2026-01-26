Logo
Б92

26.01.2026

15:21

Намирнице које никада не смијете замрзавати
Фото: Unsplash

Замрзивач је вјеран савезник сваке домаћице, али није чаробна кутија која сваку намирницу претвара у дуготрајну храну.

Неке намирнице једноставно не подносе ниске температуре, па се послије одмрзавања претварају у безобличну масу без укуса и хранљиве вриједности. Ако сте икада покушали да замрзнете јогурт, свјежу салату или кувано јаје, знате о чему говоримо.

У наставку је листа од седам намирница које никада не би требало да заврше у замрзивачу – осим ако не желите да их одмах баците.

1. Меки сиреви

Сиреви попут брија, фете и крем сира не реагују добро на ниске температуре. Након одмрзавања постају воденасти, губе кремасту текстуру и претварају се у масу која више подсјећа на сос него на сир. Тврди сиреви могу да издрже и до два мјесеца у замрзивачу, али меке врсте чувајте искључиво у фрижидеру. Ако их ипак замрзнете, користите их за топла јела, сосове или лазање, гдје се промјене у текстури мање примјећују.

2. Јогурт и павлака за кување

Технички, млијечни производи могу да се замрзну, али послије одмрзавања неће имати исти укус ни структуру. Јогурт и павлака постају зрнасти и воденасти, губећи онај кремасти осјећај у устима. Ако их ипак желите сачувати, користите их касније у куваним јелима, супама или сосовима, али не у колачима и кремовима гдје је глатка текстура кључна.

3. Поврће с високим удјелом воде

Краставци, зелена салата, парадајз и тиквице најчешће су жртве замрзивача. Након одмрзавања постају кашасти, губе боју и свјежину. Ако планирате да их користите за смутије, варива или сосове, могу се замрзнути јер се у таквим јелима текстура не примјећује. За свјежу употребу – замрзивач није опција.

4. Пржена и масна храна

Хрскави пржени залогаји не преживљавају замрзавање. Похована пилетина, пржени кромпир и домаће крофне губе структуру јер се влага и уље неправилно распоређују. Резултат је гњецава, масна и неукусна храна. Индустријски смрзнути производи пролазе посебан процес обраде, али домаће верзије једноставно не подносе замрзавање.

5. Тврдо кувана јаја

На ниским температурама кувано бјеланце постаје гумено и воденасто, док жуманце може промијенити боју и текстуру. Кувана јаја најбоље је чувати у фрижидеру највише три дана. Једино жуманца могу да се замрзну, али их је претходно потребно помијешати с мало соли или шећера како би се спријечила желатинозна структура.

6. Свјеже зачинско биље

Биље попут першуна, босиљка и мирођије брзо губи арому и боју када се замрзне свјеже. Након одмрзавања постаје тамно, мекано и без мириса. Ако желите да га сачувате, замрзните га у маслиновом уљу у калупима за лед или га додајте свјеже приликом сервирања јела.

7. Сирови кромпир, шаргарепа и репа

Иако дјелује практично замрзнути већу количину поврћа, сирови корјенасти плодови губе чврстоћу и укус. Послије одмрзавања постају водени и без структуре. Рјешење је бланширање прије замрзавања, чиме се чувају боја, текстура и хранљиве материје, а поврће остаје погодно за супе и варива.

Замрзивач може продужити трајање многих намирница, али није намијењен свему. Погрешним замрзавањем губе се укус, хранљиве вриједности и новац. Ако желите да храна остане квалитетна, важно је знати шта иде у замрзивач, а шта не.

Како кажу кулинарски стручњаци:

„Замрзивач чува храну, али не може да поправи оно што није свјеже.“

