Logo
Large banner

Ево зашто је витамин Д неопходан током зиме

Извор:

Б92

26.01.2026

15:07

Коментари:

0
Ево зашто је витамин Д неопходан током зиме
Фото: Natallia/Pexels

Током зимских мјесеци витамин Д постаје нашем организму важнији него икада, иако га је у том периоду најтеже унијети природним путем.

Разлог је једноставан: витамин Д се највећим дијелом ствара у кожи под утицајем сунчеве свјетлости, а зими су дани краћи, сунце слабије и већину времена проводимо у затвореним просторима, потпуно заклоњени. Посљедица тога је пад нивоа витамина Д код великог броја људи, често и без видљивих симптома.

horoskop

Занимљивости

Овим хороскопским знаковима извињење тешко пада

Витамин Д има кључну улогу у очувању здравља костију и зуба јер омогућава правилну апсорпцију калцијума и фосфора. Његов недостатак може довести до слабљења коштане масе, болова у костима и мишићима, као и повећаног ризика од прелома, посебно код старијих особа. Међутим, његова улога се не завршава на костима.

Витамин Д снажно утиче и на имуни систем, помажући организму да се ефикасније брани од инфекција, што је нарочито важно у сезони прехлада и грипа.

Током зиме, када су респираторне инфекције учесталије, адекватан ниво витамина Д може допринијети бољој отпорности организма и бржем опоравку. Такође, истраживања повезују низак ниво овог витамина са умором, падом енергије и лошијим расположењем, што може додатно појачати осјећај тромости и безвољности карактеристичан за зимски период.

Акција Лакоста

Хроника

Ухапшен у Приједору са 10 килограма кокаина: Добио седам година затвора

Управо зато зими треба обратити посебну пажњу на унос витамина Д, било кроз исхрану богату овом хранљивом материјом или, уз консултацију са љекаром, путем суплемената. Одржавање оптималног нивоа витамина Д помаже телу да остане снажно, отпорније и у бољој равнотежи током најхладнијег дела године.

Најбогатији природни извори витамина Д су масне рибе попут лососа, скуше, сардине и туне, које се препоручују неколико пута недјељно јер, осим витамина Д, садрже и здраве омега-3 масне киселине.

Миодраг Малић

БиХ

Малићу три године затвора због фотографија Младића и Караџића

Иако се витамин Д може унијети храном, често је тешко достићи препоручене дневне количине искључиво путем исхране, посебно зими. Због тога се у пракси често комбинују правилна исхрана и суплементација, уз претходни савјет љекара или фармацеута, како би се обезбиједио оптималан унос и очувало опште здравље.

Подијели:

Тагови:

vitamin D

здравље

imunitet

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шекил О'Нил и учење д‌јеце о новцу: "Нисмо ми богати, ја сам богат"

Сцена

Шекил О'Нил и учење д‌јеце о новцу: "Нисмо ми богати, ја сам богат"

1 ч

0
Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Заказана ванредна сједница Скупштине Града Бањалука

1 ч

0
Сијарто: Искористићемо сва правна средства да поништимо Закон о забрани руског гаса

Свијет

Сијарто: Искористићемо сва правна средства да поништимо Закон о забрани руског гаса

1 ч

0
Подигнута оптужница за несрећу у којој је погинуо Михајло Витор

Хроника

Подигнута оптужница за несрећу у којој је погинуо Михајло Витор

2 ч

0

Више из рубрике

Научници открили тачно вријеме кад почиње поподневни умор: За шест минута

Здравље

Научници открили тачно вријеме кад почиње поподневни умор: За шест минута

2 д

0
Умор главобоља

Здравље

Зашто жене имају чешће мигрену него мушкарци

2 д

0
Таблете лијекови

Здравље

Смањује мигрене до 50 одсто: Процес одобравања лијека тренутно у току

2 д

0
Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

Здравље

Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Трамп шаље изасланика у Минесоту: Строг, али праведан

16

20

Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

16

15

Додик са америчким амбасадором у Израелу

16

14

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

16

10

Тришић Бабић и Додик на престижном предавању у Јерусалиму у организацији Херцога

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner