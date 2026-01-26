Ево зашто је витамин Д неопходан током зиме

Извор:
Б92
26.01.2026
15:07
Коментари:0
Током зимских мјесеци витамин Д постаје нашем организму важнији него икада, иако га је у том периоду најтеже унијети природним путем.
Разлог је једноставан: витамин Д се највећим дијелом ствара у кожи под утицајем сунчеве свјетлости, а зими су дани краћи, сунце слабије и већину времена проводимо у затвореним просторима, потпуно заклоњени. Посљедица тога је пад нивоа витамина Д код великог броја људи, често и без видљивих симптома.
Занимљивости
Овим хороскопским знаковима извињење тешко пада
Витамин Д има кључну улогу у очувању здравља костију и зуба јер омогућава правилну апсорпцију калцијума и фосфора. Његов недостатак може довести до слабљења коштане масе, болова у костима и мишићима, као и повећаног ризика од прелома, посебно код старијих особа. Међутим, његова улога се не завршава на костима.
Витамин Д снажно утиче и на имуни систем, помажући организму да се ефикасније брани од инфекција, што је нарочито важно у сезони прехлада и грипа.
Током зиме, када су респираторне инфекције учесталије, адекватан ниво витамина Д може допринијети бољој отпорности организма и бржем опоравку. Такође, истраживања повезују низак ниво овог витамина са умором, падом енергије и лошијим расположењем, што може додатно појачати осјећај тромости и безвољности карактеристичан за зимски период.
Хроника
Ухапшен у Приједору са 10 килограма кокаина: Добио седам година затвора
Управо зато зими треба обратити посебну пажњу на унос витамина Д, било кроз исхрану богату овом хранљивом материјом или, уз консултацију са љекаром, путем суплемената. Одржавање оптималног нивоа витамина Д помаже телу да остане снажно, отпорније и у бољој равнотежи током најхладнијег дела године.
Најбогатији природни извори витамина Д су масне рибе попут лососа, скуше, сардине и туне, које се препоручују неколико пута недјељно јер, осим витамина Д, садрже и здраве омега-3 масне киселине.
БиХ
Малићу три године затвора због фотографија Младића и Караџића
Иако се витамин Д може унијети храном, често је тешко достићи препоручене дневне количине искључиво путем исхране, посебно зими. Због тога се у пракси често комбинују правилна исхрана и суплементација, уз претходни савјет љекара или фармацеута, како би се обезбиједио оптималан унос и очувало опште здравље.
Сцена
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
2 ч0
Здравље
2 д0
Здравље
2 д0
Здравље
2 д0
Здравље
3 д0
Најновије
Најчитаније
16
24
16
20
16
15
16
14
16
10
Тренутно на програму