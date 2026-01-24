Logo
Зашто жене имају чешће мигрену него мушкарци

24.01.2026

12:16

Умор главобоља
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Одрасле жене чак три пута чешће пате од мигрена него мушкарци, а глобално истраживање из 2025. године открива да оне укупно проводе више времена борећи се са овим тегобама.

Истраживање, објављено у децембру у часопису The Lancet Neurology, анализирало је податке о главобољама код 41.000 мушких и женских пацијената у 18 земаља. Претходне студије показују да жене доживљавају мигрене чешће, па су истраживачи имали намјеру да сазнају да ли жене такође пате дуже.

"Само присуство болести не даје много информација. Важно је знати и како болест утиче на појединца", кажу научници.

Аутори студије користили су податке из упитника у којима су пацијенти биљежили уобичајено трајање и учесталост мигрена, па су по први пут анализирали колико напади трају у односу на узраст и пол. Резултати показују да жене у просјеку проводе готово двоструко више времена у боловима од мигрене него мушкарци.

Шта је мигрена

Мигрена није обична главобоља. Поред јаког бола, често је прате мучнина, повраћање, изражен умор и појачана осјетљивост на свјетлост и мирисе. Иако још није у потпуности разјашњено шта је тачно изазива, сматра се да је повезана са сложеним процесима у мозгу који укључују нерве и крвне судове, при чему ширење крвних судова доводи до бола. Могу да је покрену различити фактори - генетска склоност, лош сан, неправилна исхрана, хормонске промјене, али и неправилна или прекомјерна употреба лијекова против главобоље.

Зашто жене чешће и дуже пате од мигрена у односу на мушкарце

Хормони се сматрају једним од главних разлога због којих жене проводе више времена са мигренама него мушкарци. Женски полни хормони, прије свега естроген и прогестерон, имају рецепторе у систему у мозгу који је повезан са настанком мигрене, што указује на јасну хормонску везу.

Једна од најприхваћенијих теорија је такозвана теорија пада естрогена. Према њој, мигрене се често јављају када ниво естрогена нагло опадне, што се дешава непосредно прије менструације. Истраживања показују да се до пубертета мигрене јављају подједнако код дјечака и дјевојчица, док се након почетка менструалног циклуса ризик значајно повећава.

Учесталост мигрена може да зависи и од животне фазе. Током трудноће, када је ниво естрогена висок, код многих жена долази до ублажавања симптома. Насупрот томе, у периоду прије менопаузе, када хормони снажно осцилирају, мигрене се често погоршавају. Ипак, хормони нису једини узрок - мигрене се јављају и ван менструалног циклуса, као и код мушкараца.

Упркос јасним подацима да су мигрене чешће код жена, нема довољно студија које се фокусирају на то како мигрена посебно погађа жене, тврде аутори рада из 2025. године, пише Нешнал џиогрaфик.

мигрена

Шта је мигрена

