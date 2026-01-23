Logo
Шта је ЦРП и која вриједност је нормална?

Извор:

Телеграф

23.01.2026

08:56

Шта је ЦРП и која вриједност је нормална?
Фото: Pixabay

ЦРП, Ц-реактивни протеин важи за један од најпоузданијих индикатора стања људског организма. Овај протеин који синтетише јетра представља прву линију одбране и најбржи сигнални систем тијела, реагујући на сваку појаву упале, повреде или инфекције готово тренутно.

За разлику од многих других параметара крви који се мијењају споро, ЦРП је изузетно динамичан. Његова концентрација у крвотоку почиње да расте већ неколико сати након инцидента, што љекарима омогућава да добију јасну слику о интензитету упалног процеса прије него што се развију озбиљнији симптоми. Управо због те брзине, он је постао незамјенљив алат у хитним службама и амбулантама опште праксе широм свијета.

Главни значај ЦРП-а

Главни значај овог теста у свакодневној пракси лежи у његовој способности да љекарима олакша кључну дилему: да ли је инфекција изазвана вирусом или бактеријом. Док вирусне инфекције обично држе ниво овог протеина у умјереним границама, бактеријски напади изазивају драматичан скок, што директно утиче на одлуку о преписивању антибиотске терапије.

"Ако у резултатима стоји ЦРП који је преко 5, он се сматра повишеним, али у зависности од клиничке слике и од обољења такође зависи колике вредности се толеришу", објаснила је докторка Бисерка Обрадовић за Телеграф.рс.

Сви лабораторијски резултати иду у корелацији са клиничком сликом и са узетом анамнезом.

"У резултатима ЦРП који је преко 5 ппм (мг/Л) се сматра повишеним. Али, у зависности од клиничке слике, од обољења, зависи колико се толерише ЦРП. Обично кажемо да ЦРП прати бактеријске инфекције, међутим и код вирусних инфекција он може да се повиси", објашњава докторка Обрадовић.

"Неспецифичан" маркер

Ипак, медицински стручњаци често наглашавају да је ЦРП "неспецифичан" маркер. Иако непогрешиво детектује да се у тијелу дешава процес који захтјева пажњу, он не открива прецизну локацију проблема.

Високе вриједности могу указивати на било шта – од упале плућа и хируршких компликација, па све до активације хроничних аутоимуних обољења. Због тога се овај налаз никада не посматра изоловано, већ искључиво као дио шире клиничке слике пацијента.

Модерна кардиологија отишла је и корак даље, користећи високосензитивни ЦРП као средство за процјену ризика од срчаног удара, чиме је овај протеин изашао из оквира просте детекције инфекција и постао савезник у дугорочном очувању здравља срца и крвних судова.

Тагови:

