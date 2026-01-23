Logo
Трамп: Италија и Пољска разматрају приступ Одбору за мир

23.01.2026

08:20

Коментари:

0
Трамп: Италија и Пољска разматрају приступ Одбору за мир
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да је његова иницијатива "Одбор за мир" отворена за приступање додатних европских земаља, наводећи да су Италија и Пољска изразиле интересовање, али да претходно морају да добију потребна законодавна одобрења.

Одговарајући на питање новинара да ли би иницијативи могле да се придруже и друге земље, попут Велике Британије или Француске, Трамп је рекао да вјерује да ће постојати интерес, али да је у појединим случајевима неопходно одобрење парламената, пише "Гардијан".

Он је током обраћања новинарима у предсједничком авиону "Air Force One" навео да су италијанска премијерка Ђорђа Мелони и предсједник Пољске Карол Навроцки изразили жељу да се прикључе "Одбору за мир", али да морају да прођу прописане формалне процедуре.

Трамп је том приликом похвалио Навроцког, подсјетивши да га је подржао на прошлогодишњим предсједничким изборима у Пољској.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Брисел не жели мир

"Он је сјајан. Ради одличан посао, али мора да добије одобрење", рекао је Трамп.

Упитан да ли би и након истека предсједничког мандата могао да предсједава овом тијелу, Трамп је рекао да још није донио одлуку, наводи АП.

"Имам право да будем то ако то желим. Одлучићу", навео је Трамп, додајући да је функција "у теорији доживотна", али да није сигуран да ли то жели.

Амерички предсједник је, преноси Ројтерс, такође изјавио да ће се руски предсједник Владимир Путин придружити "Одбору за мир" и да ће дати допринос од милијарду долара.

Тагови:

Тагови:

Доналд Трамп

Одбор за мир

Коментари (0)
Тренутно на програму

