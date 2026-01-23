Logo
Пронађена тијела 10 путника из авиона који се срушио за викенд

Извор:

Танјуг

23.01.2026

07:47

Пронађена тијела 10 путника из авиона који се срушио за викенд
Фото: Tanjag/BASARNAS via AP)

Индонежански спасиоци данас су пронашли тијела 10 путника у авиону за надзор рибарства који је нестао у индонежанској провинцији Јужни Сулавеси прошлог викенда, саопштила је агенција за потрагу и спасавање.

Како се наводи, авион је изгубио контакт са контролом лета у суботу око 13.30 часова по локалном времену у близини региона Марос у Јужном Сулавесију, преноси Ројтерс.

У авиону, који је изнајмило индонежанско Министарство за поморске послове и рибарство, било је седам чланова посаде и три путника.

Путници су били запослени у министарству.

Локални спасиоци су претходно открили остатке авиона на различитим локацијама око планине Булусараунг у региону Марос, око 1.500 км сјевероисточно од Џакарте, главног града те државе.

Национални комитет за безбједност саобраћаја Индонезије саопштио је да тренутно истражује садржај недавно пронађене црне кутије.

