Пронађена тијела 10 путника из авиона који се срушио за викенд

23.01.2026
07:47
Индонежански спасиоци данас су пронашли тијела 10 путника у авиону за надзор рибарства који је нестао у индонежанској провинцији Јужни Сулавеси прошлог викенда, саопштила је агенција за потрагу и спасавање.
Како се наводи, авион је изгубио контакт са контролом лета у суботу око 13.30 часова по локалном времену у близини региона Марос у Јужном Сулавесију, преноси Ројтерс.
У авиону, који је изнајмило индонежанско Министарство за поморске послове и рибарство, било је седам чланова посаде и три путника.
Путници су били запослени у министарству.
Локални спасиоци су претходно открили остатке авиона на различитим локацијама око планине Булусараунг у региону Марос, око 1.500 км сјевероисточно од Џакарте, главног града те државе.
Национални комитет за безбједност саобраћаја Индонезије саопштио је да тренутно истражује садржај недавно пронађене црне кутије.
