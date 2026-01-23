Дјевојка обливена крвљу улетила у болницу: Полицији открила ко је нападач

Извор:
Београд је јутрос потресао језив чин насиља који је само пуком срећом избјегнут да постане трагедија.
Дјевојка С.Р. (23) примљена је рано јутрос у Ургентни центар са стравичном убодном раном у предјелу образа, након што је преживјела напад ножем на Вождовцу!
Сцене у болници биле су потресне - дјевојка је стигла обливена крвљу, а љекари су одмах започели борбу да санирају тешку повреду лица. Док су се хирурзи борили за њено здравље, полиција је већ била у приправности.
Иако су прве сумње указивале на то да је ријеч о манијаку који вреба пролазнике, услиједило је признање жртве које је лецнуло истаржиоце. Несрећна дјевојка је, упркос стравичним боловима, инспекторима успјела да изусти само једно: "Познајем младића који ме је напао!"
Ово шокантно сазнање баца потпуно ново свјетло на крваву драму. Више се не трага за "непознатим нападачем" из сјенке, већ за особом која је била дио живота ове младе дјевојке!
Полицијске снаге су у стању пуне приправности. Од тренутка када је С.Р. открила идентитет крвника, све патроле су добиле наређење - осумњичени мора бити пронађен!
Како сазнаје ''Телеграф.рс'', претресају се познате локације, блокирани су кључни дијелови Вождовца и чешљају се снимци са свих надзорних камера.
Иако су повреде лица језиве и могу оставити трајне посљедице, љекари су потврдили да је дјевојка за длаку избјегла смрт. Сјечиво је прошло близу виталних артерија, али је она тренутно ван животне опасности.
О случају је обавијештено и налдлежно тужилаштво.
