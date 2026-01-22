Logo
Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

СРНА

22.01.2026

22:41

0
Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Четири и по килограма кокаина заплијењено је у једном стану у Котору и ухапшен је Ј. К. /33/ код којег је пронађена дрога, саопштила је Управа полиције Црне Горе.

Из полиције су навели да је дрога била намијењена уличној продаји, а да је ухапшена особа блиска једној организованој криминалној групи.

Ухапшени, код кога је пронађен пиштољ, терети се и за кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и кривично дјело насиље у породици или у породичној заједници.

Осумњичени ће уз кривичну пријаву бити приведен Вишем државном тужилаштву у Подгорици, додали су из полиције.

