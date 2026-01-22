Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

Извор:
СРНА
22.01.2026
22:41
Коментари:0
Четири и по килограма кокаина заплијењено је у једном стану у Котору и ухапшен је Ј. К. /33/ код којег је пронађена дрога, саопштила је Управа полиције Црне Горе.
Из полиције су навели да је дрога била намијењена уличној продаји, а да је ухапшена особа блиска једној организованој криминалној групи.
Ухапшени, код кога је пронађен пиштољ, терети се и за кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и кривично дјело насиље у породици или у породичној заједници.
Осумњичени ће уз кривичну пријаву бити приведен Вишем државном тужилаштву у Подгорици, додали су из полиције.
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Сцена
1 ч0
Економија
1 ч0
Хроника
7 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
9 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
52
22
44
22
42
22
41
Тренутно на програму