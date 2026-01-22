Калас мелодраматична: Кина и Русија уживају...

Извор:
Анадолија
22.01.2026
23:00
Коментари:0
Висока представница Европске уније за спољну политику Каја Калас изјавила је у Бриселу да су односи између Европске уније и Сједињених Америчких Држава посљедњих дана претрпјели озбиљан ударац, али је нагласила да Европа није спремна да прекине или занемари 80 година трансатлантског партнерства, јавља Анадолија.
Говорећи уочи неформалног састанка лидера ЕУ усмјереног на трансатлантске односе, Калас је рекла да је "непредвидљивост" постала одлика протекле године, због чега је неопходно да се ЕУ припреми за вишеструке сценарије.
Лидери Европске уније окупили су се у Бриселу како би разговарали о односима са Сједињеним Америчким Државама, након недавних напетости око Гренланда. Те напетости изазвао је интерес америчког предсједника Доналда Трампа за стратешки положај Гренланда и растући утјецај Русије и Кине у тој регији.
Данска и Гренланд одбацили су све приједлоге за продају територије, потврђујући дански суверенитет над острвом.
- Мислим да су сви осјетили олакшање након недавних најава - рекла је, мислећи на оквир за потенцијални споразум који укључује Гренланд и ширу арктичку регију, а који је амерички предсједник Доналд Трамп најавио у сриједу након састанка са генералним директором НАТО-а Марком Рутеом.
- Трансатлантски односи су дефинитивно претрпјели велики ударац у протеклој седмици. На европској страни, нисмо спремни да одустанемо од 80 година добрих односа и спремни смо да радимо на томе - додала је.
Калас је рекла да су недавни догађаји показали да односи између ЕУ и САД-а "нису исти као што су били", тврдећи да Русија и Кина "уживају" у подјелама међу савезницима.
Наглашавајући да кључни сигурносни изазов остаје рат у Украјини, Калас је рекла да савезници морају преусмјерити своју пажњу на подршку Кијеву и рјешавање ширих сигурносних пријетњи.
Калас је рекла да се забринутост због Русије и Кине дијели с обје стране Атлантика.
- Он (Трамп) је забринут због Русије и Кине, ми смо такођер забринути због Русије и економске присиле која долази из Кине. Дакле, морамо сарађивати - додала је.
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
52
22
44
22
42
22
41
Тренутно на програму