Удар за наше у Аустрији: Планирају да скрате распуст за дјецу која не говоре добро њемачки

Аустријске власти планирају да скрате школске распусте за оне ученике који не владају добро њемачким језиком, одлучио је данас аустријски парламент. „Њемачки је кључ за напредак у образовању и њемачки је кључан за успјешан живот у Аустрији“, рекао је министар образовања Кристоф Видеркер (Christoph Wiederkehr) током расправе у парламенту.
Нови закон предвиђа да ученици са проблемима у владању њемачким језиком, двије седмице прије завршетка љетњег распуста, који у Аустрији траје девет седмица, похађају интензивну наставу њемачког језика. За родитеље који се не буду одазвали овој обавези предвиђене су новчане казне.
Према подацима аустријског Министарства образовања, у Аустрији тренутно 48.000 ученика млађих од 15 година не влада довољно добро њемачким језиком да би могли пратити наставу. Само у Бечу број ученика који не владају њемачким језиком процјењује се на једну петину. Највећи број ових ученика су сиријске избјеглице.
Новоуведена мјера дио је интеграционе политике коалиционе владе коју чине Аустријска народна странка (ÖVP), Аустријска социјалдемократска странка (SPÖ) и странка НЕОС (NEOS).
(Индекс)
