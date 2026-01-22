Logo
Large banner

Удар за наше у Аустрији: Планирају да скрате распуст за дјецу која не говоре добро њемачки

Извор:

Индекс

22.01.2026

22:11

Коментари:

0
Школа
Фото: pexels

Аустријске власти планирају да скрате школске распусте за оне ученике који не владају добро њемачким језиком, одлучио је данас аустријски парламент. „Њемачки је кључ за напредак у образовању и њемачки је кључан за успјешан живот у Аустрији“, рекао је министар образовања Кристоф Видеркер (Christoph Wiederkehr) током расправе у парламенту.

Нови закон предвиђа да ученици са проблемима у владању њемачким језиком, двије седмице прије завршетка љетњег распуста, који у Аустрији траје девет седмица, похађају интензивну наставу њемачког језика. За родитеље који се не буду одазвали овој обавези предвиђене су новчане казне.

Славица Ћуктераш

Сцена

Славица Ћуктераш направила хаос: "Ломила је све пред собом"

48 хиљада млађих од 15 година не влада добро језиком

Према подацима аустријског Министарства образовања, у Аустрији тренутно 48.000 ученика млађих од 15 година не влада довољно добро њемачким језиком да би могли пратити наставу. Само у Бечу број ученика који не владају њемачким језиком процјењује се на једну петину. Највећи број ових ученика су сиријске избјеглице.

Hitna pomoć

Србија

Милена (34) се због јаких болова у стомаку јавила љекару и послије три дана умрла! Имала ЦРП 350

Новоуведена мјера дио је интеграционе политике коалиционе владе коју чине Аустријска народна странка (ÖVP), Аустријска социјалдемократска странка (SPÖ) и странка НЕОС (NEOS).

(Индекс)

Подијели:

Тагови:

Аустрија

njemački

Дјеца

školski raspust

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шоу у Лиги Европе, полиција упала на трибину, избацила све навијаче ван стадиона!

Фудбал

Шоу у Лиги Европе, полиција упала на трибину, избацила све навијаче ван стадиона!

2 ч

0
Гренланд зима

Свијет

Премијер Гренланда не зна шта је договорено

2 ч

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Друштво

Бесплатним прегледима откривени забрињавајући резултати

2 ч

0
Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи": Хапшени због наркотика, крађе и напада

БиХ

Ово су држављани БиХ који се налазе на Трамповој "црној листи"

2 ч

0

Више из рубрике

Фицо хвали Трампа и напада ЕУ: Каја Калас да поднесе оставку

Свијет

Фицо хвали Трампа и напада ЕУ: Каја Калас да поднесе оставку

2 ч

0
Гренланд зима

Свијет

Премијер Гренланда не зна шта је договорено

2 ч

0
"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

Свијет

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

3 ч

0
Погинула позната инфлуенсерка у Словачкој

Свијет

Позната инфлуенсерка погинула у саобраћајној несрећи у Словачкој

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Калас мелодраматична: Кина и Русија уживају...

22

52

Колеге се опраштају од Бојана Дикића: Објавили слику и потресне ријечи

22

44

Крвави напад у Белгији: Улетио у масу, па редом убадао ножем

22

42

Централне вијести АТВ, 22.01.2026.

22

41

Заплијењена четири и по килограма кокаина, ухапшен Которанин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner