Избјегните ове грешке ако се фарбате код куће

12.02.2026
Иако ништа не може да замијени одлазак у фризерски салон и предавање косе у руке професионалца, фарбање код куће је врло популарно и заправо може да да феноменалне резултате. Наравно, само ако то радите правилно!
Фарбање косе код куће је практичније и јефтиније, али да бисте заиста постигли боју коју желите, врло је важно да поштујете кључна правила и пажљиво пратите упутство с кутије.
Међутим, чак и кад се све остало уради према инструкцијама, често правимо исту грешку, због које се боја не прими како смо жељели или буде неуједначена. У питању је, наравно, журба и неравномјерно наношење фарбе за косу.
Када се фарбамо сами, често несвјесно прескачемо неке праменове, на неке наносимо превише производа, а друге једва дотакнемо, одвајамо превише косе одједном у журби... Зато се често деси да боја најбоља буде при коријену, гдје смо је нанели на почетку, а потом блиједи низ длаку.
Проблем углавном настаје јер косу не видимо из свих углова. Задњи дио главе и доњи слојеви неријетко остају лоше прекривени, без обзира на то колико се трудили.
Управо зато фризери увијек инсистирају да фарбање буде тимски посао: друга особа може равномјерно да распореди боју, раздвоји праменове и контролише количину производа, јер види цијелу главу и има бољу контролу над четкицом из свих углова.
Дакле, ако се ипак фарбате код куће, кључ успјеха су стрпљење и равномјерно наношење. Подијелите косу на дијелове, причврстите шналама ако је то потребно, наносите исту количину боје на сваки прамен и не прескачите ниједан дио. Размишљајте економично, тако не потрошите пребрзо много фарбе за косу, тако да вам за остатак косе остане врло мала количина.
Идеално је да замолите некога да вам помогне, а разлика у резултату биће више него примјетна.
