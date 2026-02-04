Logo
Ружеви за усне постају прошлост: Ево шта ће их замијенити

Мондо.ба

04.02.2026

14:35

Ружеви за усне постају прошлост: Ево шта ће их замијенити
Фото: Pixabay

Класика је пала у други план. Јасне контуре, густ слој боје и суви мат финиш донедавно се то сматрало класиком шминкања усана. Али у 2026. години трендови у шминкању су се драстично промијенили. На први план су дошле меке текстуре, влажан сјај и ефекат "моје усне, само боље". Сада декоративна козметика за усне све више подсјећа на његу, а не само на боју. У Србији, као и широм свијета, овај тренд природности постаје доминантан међу љубитељима љепоте.

Главна идеја савремене шминке је природни волумен, замућене границе и удобност током цијелог дана.

нож

Свијет

Забио сестри нож у леђа, па је оставио испред болнице

Класични руж је изгубио популарност

Густи мат ружеви постепено губе позиције јер наглашавају сувоћу, боре и љуштење, а визуелно „једу“ волумен усана. Насупрот томе, сјајне и негујуће формуле чине лице свјежијим, а усне пунијим. Многи брендови сада стављају акценат не на боју, већ на састав: уља, витамини, антиоксиданси и СПФ постали су готово стандард.

Главни фаворит постаје уља за усне

Апсолутни хит последњих сезона су уља за усне. По текстури, то је нешто између сјаја и серума. Она дају:

-влажан одсјај

-полупровидну нијансу

-његовање коже без љепљивости и тежине

Сјајеви су се вратили и постали бољи

Након година доминације мат текстура, сјај је поново у моди. Савремени сјајеви су мултифункционални производи који комбинују пигмент, његујуће компоненте и лагани ефекат повећања волумена. Идеално се уклапају у трендове "шминка без шминке" и ефекат здраве, блиставе коже.

66bce36c71daa Злата Петровић

Сцена

Пјевачица признала да није прочитала ниједну књигу: ''Знам да читам људе''

Тренд "замућених усана"

Јасно дефинисана контура оловком више није обавезна. У моди је меко сјенчење пигмента од центра ка ивицама, што додаје визуелни волумен и чини изглед њежнијим.

Тинтови и балзами са бојом

Још једна алтернатива класичном ружу су тинтови који се упијају у кожу усана и остављају лагану, постојану нијансу без осјећаја козметике. Балзами у боји су идеални за сваки дан јер његују усне и пружају меку природну боју.

А шта је са ружем?

Руж није нестао, али се промијенио. У тренду остају нуде, јагодичасте, винске и класичне црвене нијансе, у кремастим или сјајним текстурама, умјесто сувог мата. За посебне прилике густо прекривање је и даље прикладно, али у свакодневном животу га све чешће замјењују лакше и удобније формуле.

Брак вјенчање

Љубав и секс

Стручњаци открили када је брак наjсрећнији

Главно правило шминкања усана у 2026. години

Данас не одлучује толико боја, колико текстура и начин наношења. У моди су меке, нејасне контуре, влажни финиш и осећај његованих, а не "зафарбаних" усана. Нашминкати усне сада значи изабрати средство које истовремено украшава и његује.

