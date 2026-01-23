Logo
Златна правила за његу фарбане косе

Златна правила за његу фарбане косе
Фото: Pixabay

Ако имате офарбану косу, онда знате да захтијева посебну његу како би боја што дуже остала постојана, сјајна и свјежа.

Након фарбања, влас косе постаје осјетљивија јер је пигмент вјештачки унесен у њену структуру, због чега је правилна рутина кључна за очување боје и здравља косе.

Имати офарбану и здраву косу није немогуће – потребно је само прилагодити његу потребама одређеног типа косе. Осим производа које користите, важну улогу имају и мале навике у свакодневном његовању.

Многи праве грешке већ на самом почетку, од прања до сушења и стилизовања косе, али добра вијест је да се оне могу лако исправити. Уз правилно одржавање, боја може знатно дуже остати интензивна, сјајна и његована.

Четири златна правила за одржавање офарбане косе

Перите косу млаком водом

Топла вода отвара кутикулу власи, што омогућава пигменту да лакше изађе, па коса брже губи боју и сјај. Млака или хладна вода затвара кутикулу и помаже да боја остане „закључана“ у власи. Додатни трик је испирање косе хладнијом водом на крају прања, у трајању од око 30 секунди.

Користите шампон без сулфата

Сулфати могу изазвати иритације и знатно убрзати испирање боје с косе. Шампони без сулфата њежнији су према офарбаној коси и помажу да боја дуже остане постојана. Иако се мање пјене, коса ће бити једнако чиста.

Не перите косу пречесто

Пречесто прање уклања природна уља с косе, што доводи до сувоће и ломљења. Прање једном до два пута седмично идеално је за очување боје и здравља косе.

Избјегавајте вруће алате

Фенови, пегле и фигара додатно оштећују офарбану косу и убрзавају блијеђење боје. Ако их не можете у потпуности избацити из рутине, користите их што рјеђе и обавезно нанесите производе за заштиту од топлоте.

