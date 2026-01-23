Хапшење у Сарајеву: Пронађени дрога, оружје и муниција

Извор:
Полиција је на подручју КС ухапсила тридесетчетворогодишњег Сарајлију чији су иницијали А.С. и, између осталог, пронашла марихуану, аутоматску пушку и више од 800 комада муниције различитог калибра.
А.С. је ухапшен у оквиру оперативне акције "Амо", реализоване под надзором сарајевског Кантоналног тужилаштва, саопштено је из Министарства унутрашњих послова КС.
У извршеним претресима стамбених објеката, на подручју сарајевских општина Нови Град и Илиџа, пронађено је више различитих паковања марихуане, укупне количине око 400 грама, аутоматска пушка са преклопним кундаком и оквиром, дрвени сандук са пет спремника, пиштољ са два оквира, одређена количина готовог новца, двије дигиталне ваге, двије дробилице, мобилни телефон, као и други предмети од интереса за истрагу.
Осумњичени ће након криминалистичке обраде у службеним просторијама Управе полиције, уз извјештај о почињеним кривичним дјелима неовлаштена производња и промет дроге, недозвољено држање оружја или експлозивних материја, бити предат у надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.
