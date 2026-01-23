Тинејџер пронађен у олупини аута, боре му се за живот

Извор:
Информер
23.01.2026
10:52
Тешка саобраћајна незгода догодила се јуче око 19 часова у селу Скела код Обреновца у којој је тешко повријеђен тинејџер (16).
Младић је у тренутку саобраћајне несреће био сам у аутомобилу марке ''алфа ромео''.
"Покушао је да обиђе аутомобил који је био испред њега, али је ваљда од брзине и клизавог пута изгубио контролу над колима, ударио у дрво које га је одбацило удесно, услед чега је пао у канал", прича нам очевидац и додаје:
"Нашли су га на задњем седишту. Има тешке повреде, крварење плућа, прелом грудног коша, у бесвјесном је стању и боре му се за живот. Туга."
Од возила није остало ништа, делови су расути по путу, а сцене су језиве.
(Информер)
