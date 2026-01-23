Потпуни застој на ауто-путу: На истом мјесту чак четири удеса

Извор:
Телеграф
23.01.2026
09:02
Коментари:0
На ауто-путу у правцу ка Новом Саду, на потезу између Нове и Старе Пазове, догодила су се чак четири удеса.
Како сазнаје Телеграф.рс, код Старе Пазове има велики број преврнутих камиона и аутомобила.
За сада нису познати детаљи саобраћајних незгода, као ни да ли има повријеђених.
Ипак, формиране су вишекилометарске колоне.
