Потпуни застој на ауто-путу: На истом мјесту чак четири удеса

Телеграф

23.01.2026

09:02

Потпуни застој на ауто-путу: На истом мјесту чак четири удеса
Фото: Танјуг

На ауто-путу у правцу ка Новом Саду, на потезу између Нове и Старе Пазове, догодила су се чак четири удеса.

Како сазнаје Телеграф.рс, код Старе Пазове има велики број преврнутих камиона и аутомобила.

За сада нису познати детаљи саобраћајних незгода, као ни да ли има повријеђених.

Ипак, формиране су вишекилометарске колоне.

