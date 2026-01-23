Ако патите од несанице, послужите се овим бакиним триком: Спаваћете као беба

Извор:
Овај бакин трик са јастуком гарантује да ћете спавати као беба, чак и након најстреснијег дана!
Ако вас мучи несаница, хроничан стрес или тешко заспите, нисте сами! Ако је то случај, доносимо вам природан и једноставан трик који су користиле и наше баке, а који наука данас потврђује. Ријеч је о моћној лаванди!
Лаванда – назив потиче од латинске ријечи „лаваре“ – (опрати, испирати) је зимзелени жбун поријеклом са Медитерана. Поред етеричног уља, цвјетови лаванде садрже и корисне танине, кумарине (који имају умирујуће дејство), фитостероле (који јачају имунитет) и антоцијанине. Сви ови састојци чине лаванду савршеним природним седативом.
Показало се да лаванда има снажан смирујући ефекат на нервни систем, што је потврдио низ истраживања. Ако патите од несанице или тешко заспите, испробајте овај једноставан трик са јастуком: ставите суво цвијеће и листове лаванде испод јастука.
Да би нам дуже служили, вриједи их ставити у малу платнену торбу. Не само да ће спаваћа соба лијепо мирисати, већ ћете се осјећати опуштено. Гарантујемо да ће вам бити много лакше да заспите, чак и након напорног и тешког дана.
Само неколико удисаја и спавате као беба!
