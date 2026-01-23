Logo
Large banner

Ако патите од несанице, послужите се овим бакиним триком: Спаваћете као беба

Извор:

Крстарица

23.01.2026

08:42

Коментари:

0
Ако патите од несанице, послужите се овим бакиним триком: Спаваћете као беба
Фото: pexels/Vlada Karpovich

Овај бакин трик са јастуком гарантује да ћете спавати као беба, чак и након најстреснијег дана!

Ако вас мучи несаница, хроничан стрес или тешко заспите, нисте сами! Ако је то случај, доносимо вам природан и једноставан трик који су користиле и наше баке, а који наука данас потврђује. Ријеч је о моћној лаванди!

снијег-хладноћа-лед-

Свијет

Ове двије државе очекују температуре до -46 степени

Лаванда – назив потиче од латинске ријечи „лаваре“ – (опрати, испирати) је зимзелени жбун поријеклом са Медитерана. Поред етеричног уља, цвјетови лаванде садрже и корисне танине, кумарине (који имају умирујуће дејство), фитостероле (који јачају имунитет) и антоцијанине. Сви ови састојци чине лаванду савршеним природним седативом.

Трик са јастуком и моћ лаванде – како функционише?

Показало се да лаванда има снажан смирујући ефекат на нервни систем, што је потврдио низ истраживања. Ако патите од несанице или тешко заспите, испробајте овај једноставан трик са јастуком: ставите суво цвијеће и листове лаванде испод јастука.

Да би нам дуже служили, вриједи их ставити у малу платнену торбу. Не само да ће спаваћа соба лијепо мирисати, већ ћете се осјећати опуштено. Гарантујемо да ће вам бити много лакше да заспите, чак и након напорног и тешког дана.

Полиција ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Саобраћај потпуно обустављен, има повријеђених

Само неколико удисаја и спавате као беба!

Подијели:

Тагови:

lavanda

nesanica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ингрид пустоши Француску: Вјетар носи све пред собом, таласи као зграде

Свијет

Ингрид пустоши Француску: Вјетар носи све пред собом, таласи као зграде

3 ч

0
Унук блокирао врата, па насмрт претукао баку

Свијет

Унук блокирао врата, па насмрт претукао баку

3 ч

0
Трамп: Италија и Пољска разматрају приступ Одбору за мир

Свијет

Трамп: Италија и Пољска разматрају приступ Одбору за мир

4 ч

0
Данас мало топлије него претходних дана

Друштво

Данас мало топлије него претходних дана

4 ч

0

Више из рубрике

Djeca i pas gledaju TV, kućni ljubimac

Савјети

Ова навика може негативно утицати на развој говора вашег дјетета

20 ч

0
Сушење одјеће

Савјети

Веома је опасно: Ево зашто никада не бисте требали сушити одјећу на радијатору

23 ч

0
Провјетравање куће зими: Како да вам топлота "не излети" из просторије

Савјети

Провјетравање куће зими: Како да вам топлота "не излети" из просторије

1 д

0
Помоћу само једног састојка из кухиње жуте мрље са јастука ће нестати за трен

Савјети

Помоћу само једног састојка из кухиње жуте мрље са јастука ће нестати за трен

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Због проблема са гријањем у требињским средњим школама скраћени часови

12

03

Ако сваког дана поједете једну мандарину, организам ће се препородити

11

50

Ево како да за 5 минута ослободите меморију и убрзате телефон

11

47

Све израженији тренд одгађања брака

11

36

Објављене нове цијене горива

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner