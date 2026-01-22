Веома је опасно: Ево зашто никада не бисте требали сушити одјећу на радијатору

Многи људи током зимских мјесеци суше одјећу на радијатору. Међутим, није препоручљиво да ово радите, упозорава стручњак за квалитет ваздуха.

Наиме, Валентин Нарањо наводи да ово не би требало да радите зато што ће се на зидовима просторије накупити кондензација и влага која ће, прије или касније, бити велики проблем - како материјални, тако и здравствени (ствара се буђ која изазива респираторне проблеме).

Одјећа може да накупља влагу, а да ви тога нисте ни свјесни. Зато је најбоља опција коришћење сталка за сушење веша.

"Док качите веш, отворите прозор или користите вентилатор. Ако немате прозор или вентилатор, можете користити одвлаживач ваздуха", рекао је Валентин.

Упозорио је и на то да би због влаге требало редовно да мијењате пешкире. Мијењајте их након свака 3-4 кориштења или бар једном недјељно.