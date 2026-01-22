Logo
Веома је опасно: Ево зашто никада не бисте требали сушити одјећу на радијатору

Б92

22.01.2026

12:49

0
Сушење одјеће
Фото: Pexels/Ron Lach

Многи људи током зимских мјесеци суше одјећу на радијатору. Међутим, није препоручљиво да ово радите, упозорава стручњак за квалитет ваздуха.

Наиме, Валентин Нарањо наводи да ово не би требало да радите зато што ће се на зидовима просторије накупити кондензација и влага која ће, прије или касније, бити велики проблем - како материјални, тако и здравствени (ствара се буђ која изазива респираторне проблеме).

hitna pomoc

Хроника

Син јој зарио нож у врат: Овако је отац херој спасио супругу од сигурне смрти

Одјећа може да накупља влагу, а да ви тога нисте ни свјесни. Зато је најбоља опција коришћење сталка за сушење веша.

"Док качите веш, отворите прозор или користите вентилатор. Ако немате прозор или вентилатор, можете користити одвлаживач ваздуха", рекао је Валентин.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Економија

Цијене горива у Републици Српској порасле, али ниже него у децембру

Упозорио је и на то да би због влаге требало редовно да мијењате пешкире. Мијењајте их након свака 3-4 кориштења или бар једном недјељно.

Сушење веша

vlaga

zima

Коментари (0)
