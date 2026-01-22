Тинејџерима укинуте друштвене мреже - њихове реакције шокирале

Извор:
Аустралија је донијела одлуку која је уздрмала дигитални свијет, младима млађим од 16 година забрањен је приступ друштвеним мрежама.
Ова одлука изазвала је бурне реакције међу тинејџерима, родитељима и технолошким компанијама, а многи сматрају да би могла постати примјер и за друге земље у борби за безбједнији интернет.
Пре само мјесец дана усвојен је један од најстрожих закона те врсте на свијету, којим се платформама попут Инстаграма, ТикТока, Јутјуба и мреже Икс намеће обавеза ригорозне провјере узраста корисника. Верификација се спроводи путем биометријских технологија, личних докумената или чак повезивања банковних рачуна.
Одговорност је пребачена директно на компаније, док су родитељи и дјеца изузети из тог процеса. У случају непоштовања прописа, фирме могу бити кажњене износима који достижу готово 50 милиона аустралијских долара.
Влада ову мјеру правда потребом да се деца заштите од негативних посљедица које друштвене мреже имају на психичко здравље, од зависности и несанице до повећаног стреса и притиска савршенства. Ипак, скептици упозоравају да забране ријетко функционишу у пракси и да ће млади брзо пронаћи алтернативне путеве.
За поједине тинејџере, нова правила донела су неочекивано олакшање.
Четрнаестогодишња Еми каже да се први пут послије дуго времена не осјећа под притиском да стално доказује савршен живот на мрежама. Умјесто тога, више времена проводи напољу, бави се спортом и разговара са пријатељима уживо. За њу је забрана постала прилика за квалитетнији и мирнији живот.
С друге стране, многи нису задовољни. Док се једне платформе затварају, друге брзо добијају на популарности. Апликације попут Лемон8, Јopea и Дискорда биљеже нагли пораст корисника, док ВПН сервиси постају све траженији.
Власти покушавају да ухвате корак с тим променама, па се и нове платформе убрзано прилагођавају прописима.
Технолошки гиганти нису остали неми. Мета је саопштила да је уклонила више од пола милиона налога малолетника, али упозорава да сама провера узраста није довољна. Млади користе десетине апликација сваке недеље, од којих многе нису обухваћене законом, што оставља простор за изложеност непримереном садржају.
Редит је отишао и корак даље, покренуо је судски поступак против аустралијске владе, тврдећи да закон ограничава слободу говора и ускраћује младима могућност да учествују у друштвеним и политичким дебатама.
Док Аустралија привлачи пажњу свијета, друге државе већ разматрају сличне потезе. У Великој Британији све су гласнији захтјеви за ограничавање друштвених мрежа, док у САД значајан број грађана подржава забрану за тинејџере, као и уклањање мобилних телефона из школа.
Овим потезом Аустралија је отворила широку расправу о томе да ли дигиталне слободе имају превисоку цијену када је реч о менталном здрављу младих. Јасно је да ће овај закон утицати на будуће глобалне политике у области заштите дјеце на интернету.
Ова забрана можда је тек први корак.
Како се технологија убрзано развија, све је извјесније да ће и друге земље кренути сличним путем. Остаје питање да ли ће се друштвене мреже прилагодити новим правилима или ће се из темеља промијенити начин на који функционишу.
Аустралија није само донијела закон, поставила је изазов целом свијету. Пред нама је тренутак у којем морамо поново размислити о балансу између слободе и безбједности у дигиталном простору и одлучити какав интернет желимо за будуће генерације, преноси Информер.
