Звучи узнемирујуће: Аплиикација језивог назива све популарнија међу Кинезима

Б92
21.01.2026
13:26
У Кини се тренутно на врху листе најпопуларнијих апликација налази једна прилично дистопијска идеја – апликација названа „Да ли сте мртви?“, чији назив многима звучи мрачно и узнемирујуће.
Попут заплета из серије Блацк Миррор, апликација под називом „Силе Ме“ заснива се на једноставном принципу: корисници се морају свакодневно пријавити како би потврдили да су живи. Притиском на зелено дугме с иконицом духа, апликација биљежи да је корисник и даље активан.
Апликација садржи и такозвани „сат смрти“, који наводно предвиђа тренутак када ће корисник умријети. Уколико се корисник не пријави два дана заредом, апликација аутоматски контактира особу за хитне случајеве и, према претпоставкама, обавјештава је да сматра како је корисник преминуо.
Силе Ме је у почетку била бесплатна, али је у међувремену прешла на претплатнички модел и постала најплаћенија апликација у Кини. Цијена претплате износи осам јуана.
Њена популарност углавном се приписује осјећају сигурности који пружа људима који живе сами. Велики дио корисника чине кинески мигранти, а апликација се налази при самом врху листе преузетих апликација и у земљама попут Сингапура и Сједињених Америчких Држава.
Како наводи Тхе Глобал Тимес, појавиле су се и критике на рачун самог назива апликације. Поједини корисници сматрају да би име требало промијенити у „Да ли сте живи?“, како би се избјегле негативне и узнемирујуће конотације.
Док једни апликацију исмијавају као груб покушај монетизације усамљености, други је хвале као примјер практичне и потребне примјене савремене технологије. Подаци Националног завода за статистику показују да су самачка домаћинства чинила 19,5 одсто свих домаћинстава у Кини током 2024. године, што је велики пораст у односу на 7,8 одсто прије двије деценије.
A bleakly named app has gone viral in China: “Are You Dead?” Users must check in every day to prove they’re alive or it alerts an emergency contact. As solo living surges, millions are downloading it to avoid dying unnoticed. Dark, but telling. pic.twitter.com/NlGPVKDmXt— Harrison Wong (@Harrizontal) January 14, 2026
