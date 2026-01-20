Logo
НАСА објавила посебну вест за све: "Да ли сте међу њима?"

Извор:

Б92

20.01.2026

15:42

Пун Мјесец
Фото: Frank Cone/Pexels

НАСА је спремна да лансира Артемис II, најновију мисију ка Мјесецу, чији је циљ да пошаље четири астронаута на десетодневни лет свемиром.

Очекује се да ће Артемис II полетјети 6. фебруара, а посаду чине НАСА астронаути Рид Вајзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Џереми Хансен.

Они ће учествовати у десетодневном путовању око Мјесеца, чиме ће бити обиљежен први људски лет око Мјесеца још од 1972. године.

НАСА је подијелила занимљиву информацију за све љубитеље свемира. Позвала је људе да пошаљу своја имена на Мјесец у оквиру мисије Артемис II, а рок за пријаву путем званичне интернет странице НАСА је 21. јануар.

Сви који се пријаве добиће дигиталну карту за свемир као успомену, а када Артемис II полети, њихова имена ће бити дио путовања, сачувана на CD картици смјештеној унутар свемирске летјелице.

"1,5 милиона имена лети око Мјесеца на мисији Артемис II. Да ли је међу њима и ваше? Још увијек није касно да додате своје име мисији и потпуно је бесплатно", написала је НАСА на Иксу.

(б92)

