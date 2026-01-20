НАСА објавила посебну вест за све: "Да ли сте међу њима?"

Извор:
НАСА је спремна да лансира Артемис II, најновију мисију ка Мјесецу, чији је циљ да пошаље четири астронаута на десетодневни лет свемиром.
Очекује се да ће Артемис II полетјети 6. фебруара, а посаду чине НАСА астронаути Рид Вајзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Џереми Хансен.
Они ће учествовати у десетодневном путовању око Мјесеца, чиме ће бити обиљежен први људски лет око Мјесеца још од 1972. године.
1.5 million names are flying around the Moon on Artemis II. Is yours one of them?— NASA (@NASA) January 18, 2026
It's not too late to add your name to the mission—and it's absolutely free: https://t.co/tUAM7BTfjt pic.twitter.com/Thp5NSmeva
НАСА је подијелила занимљиву информацију за све љубитеље свемира. Позвала је људе да пошаљу своја имена на Мјесец у оквиру мисије Артемис II, а рок за пријаву путем званичне интернет странице НАСА је 21. јануар.
Сви који се пријаве добиће дигиталну карту за свемир као успомену, а када Артемис II полети, њихова имена ће бити дио путовања, сачувана на CD картици смјештеној унутар свемирске летјелице.
"1,5 милиона имена лети око Мјесеца на мисији Артемис II. Да ли је међу њима и ваше? Још увијек није касно да додате своје име мисији и потпуно је бесплатно", написала је НАСА на Иксу.
