Макрон: Крећемо се ка свијету безакоња, САД настоје да ослабе Европу

Извор:
СРНА
20.01.2026
15:14
Предсједник Француске Емануел Макрон изјавио је данас да Сједињене Америчке Државе настоје да ослабе Европу и позвао на "неприхватање закона јачег.
Он је на Свјетском економском форуму рекао да Европа има "врло моћне" алате на располагању у трговинским питањима и да мора да их користи када је не поштују и поново се позвао на инструмент Европске уније "против присиле", који се сматра "базуком" у случају трговинског рата, односно у случају да САД уведу тарифе европским земљама.
- Крећемо се ка свијету безакоња, гдке закон више није оно што познајемо, већ постаје закон јачег - рекао је он.
Најавио је да ће у 2026. години, заједно са другим лидерима ЕУ дати све како би имао јачу Европу и како би имали већу аутономију.
- Погледајте ситуацију у којој се налазимо. Мислим, крећемо се ка аутократији против демократије, има више насиља, више од 60 ратова у 2024. години, што је апсолутни рекорд. И сукоб је постао нормализован, хибридан, шири се у нове домене, свемир, дигиталне информације, сајбер, трговину. То је уједно и помак ка свијету без правила, гдје се међународно право гази и гдје се чини да је једини закон, закон јачег, а империјалне амбиције се поново појављују - рекао је Макрон.
Рекао је и да ове године рат у Украјини улази у четврту годину, а да се сукоби настављају на Блиском истоку и широм Африке.
- То је уједно и помак ка свету без ефикасног колективног управљања и гдје је мултилатерализам ослабљен силама које га опструирају или се окрећу од њега, а правила се поткопавају. И могу на набројим међународна тела ослабљених или напуштених од стране кључних економија. А када погледамо ситуацију, очито је да је ово врло забрињавајуће време, јер уништавамо структуру у којој можемо да поправимо ситуацију и заједничке изазове које имамо - рекао је Макрон, који је током обраћања носио наочаре за сунце.
Оценио је да без колективног управљања, сарадња уступа место неумољивој конкуренцији, као и да конкуренција из Сједињених Америчких Држава, кроз трговинске споразуме који поткопавају европске извозне интересе, захтева максималне уступке и отворено циља на слабљење и подређивање Европе.
- И то у комбинацији с бескрајним акумулирањем нових тарифа које су фундаментално неприхватљиве, још више када се користе као полуга против територијалног суверенитета - рекао је он.
Додао је и да Француска и Европа, суочене с "брутализацијом свијета", морају да бране ефикасан мултилатерализам јер он служи интересима и интересима свих оних који одбијају да се покоре владавини силе.
- А за мене су два одговора, с једне стране, више суверенитета и више аутономије за Европљане, а с друге стране, ефикасан мултилатерализам за постизање резултата кроз сарадњу. Очигледно је да су Француска и Европа привржене националном суверенитету и независности, Уједињеним нацијама и њиховој Повељи. И то није старомодан начин да се напусти мултилатерализам. То је само да не заборавимо потпуно шта смо научили из Другог свјетског рата и да останемо посвећени сарадњи - рекао је он.
Истакао је и да је то и због тих принципа због којих је ЕУ одлучила да се придружи заједничкој вјежби на Гренланду без претњи било коме, већ само подржавајући савезника и другу европску земљу, Данску.
