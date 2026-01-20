Познат разлог зашто су грађани Бијељине поново без гријања

20.01.2026
Грађанима Бијељине који се грију путем Градске топлане поново су хладни радијатори, а из овог предузећа сада кажу да је разлог за то застој у допремању угља из РиТЕ "Угљевик".
- У току дана очекује се нормализација у испоруци гријања - објављено је на сајту Топлане, уз "захвалност грађанима за стрпљење".
Становници Бијељине, који су корисници услуга Градске топлане, заиста су имали стрпљења, будући да су од 15. октобра, када је почела сезона, више без гријања него што су га имали.
Радијатори су били хладни и током протеклих празника иако је температура ваздуха ишла и до минус 16 степени Целзијусових.
Из Топлана су то што нема гријања покушавали да оправдају недостатком угља, па његовим неодговарајућим квалитетом, кваровима на једном, па на оба котла.
Једино што нису рекли зашто на вријеме нису набавили угаљ за сезону гријања и санирали проблеме на мрежи.
Скупштина града Бијељина на ванредној сједници затражила је од градоначелника Љубише Петровића да смијени директора Топлане Горана Вучковића, а од истражних органа да испитају набавку угља претходних година и изврше ревизију пословања.
На сједници су говорили и директори Основне школе "Свети Сава", дјечијег вртића "Драган и Зоран ", који су изнијели проблеме са којима су се сусрели јер је тим установама онемогућен несметан рад.
