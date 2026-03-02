Logo
Понесите кишобран: Сутра нас очекује промјена времена

АТВ

02.03.2026

13:52

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује умјерено до претежно облачно вријеме са слабијим падавинама и краткотрајним пљусковима, уз дневну температуру ваздуха до 18 степени Целзијусових.

Током првог дијела дана биће промјенљиво облачно са сунчаним периодима, топло и углавном суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Послије подне очекује се локални развој облачности који ће условити пролазну кишу или краткотрајне слабе пљускове, углавном у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку, док ће на југу бити суво са више сунчаних интервала.

Јутарња температура ваздуха биће од два до седам, у вишим предјелима од минус један степен, а дневна од 13 до 18, у вишим крајевима од 10 степени.

Дуваће слаб вјетар, у јутарњим часовима југо које ће промијенити смјер на сјевер и сјевероисток, саопштено је из федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Чемерно и Ливно седам, Гацко и Кнежево осам, Шипово, Калиновик, Соколац и Дрвар девет, Хан Пијесак и Мркоњић Град 10, Билећа, Вишеград, Бијељина, Добој и Сарајево 12, Фоча, Добој, Рудо и Бијељина 12, Сребреница, Србац, Нови Град, Приједор, Сански Мост и Тузла 13, Бањалука, Зворник и Требиње 14, те Мостар 15 степени.

vrijeme sutra

Kiša

Временска прогноза

