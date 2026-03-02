Блануша одбрусио Станивуковићу: СДС је донио одлуку да сам кандидат за предсједника

Извор:
АТВ
02.03.2026
14:56
Коментари:7
Предсједник СДС-а Бранко Блануша огласио се поводом бројних спекулација и поручио да је он кандидат за предсједника Републике Српске.
"Поводом бујице медијских спекулација у вези са кандидатуром за предсједника Републике Српске на октобарским изборима, кратко и јасно желим поновити да су Скупштина и Главни одбор Српске демократске странке ЈЕДНОГЛАСНО донијели одлуку да сам кандидат Српске демократске странке за предсједника Републике Српске", написао је Блануша.
Он је поручио да му је као предсједнику странке час и обавеза да поштује и спроводи одлуке највиших органа СДС-а и да су све остало спекулације које ће најбоље демантовати вријеме.
Повода за спекулације је било много, нарочито када се расправља о кандидатима на предстојећим општим изборима 2026. године. Порука Блануше више се може адресирати лидеру Покрета Сигурна Српска Драшку Станивуковићу, него медијима.
Од одлуке СДС-а да ће Блануша бити кандидат за предсједника стизале су бројне критике од Покрета Сигурна Српска и Драшка Станивуковића за којег је ова одлука исхитрена и о њој је требало да се договара.
Задршке је било и у СДС-у. У недавном интервјуу Мирко Шаровић, некадашњи предсједник странке, поручио је да ће СДС сигурно имати кандидата, али није прецизирао за коју функцију. Тада је изрекао да ће Блануша уколико побиједи на пријевременим изборима запечатити своју кандидатуру за предсједника Републике Српске.
Побједа СНСД-овог Синише Карана, као и најаве Драшка Станивуковића о могућем договору унутар опозиције продубиле су могућност да би Блануша могао да одустане од кандидатуре за предсједника Републике Српске и ту функцију препусти Драшку Станивуковићу.
