Logo
Large banner

Блануша одбрусио Станивуковићу: СДС је донио одлуку да сам кандидат за предсједника

Извор:

АТВ

02.03.2026

14:56

Коментари:

7
Бранко Блануша
Фото: АТВ

Предсједник СДС-а Бранко Блануша огласио се поводом бројних спекулација и поручио да је он кандидат за предсједника Републике Српске.

"Поводом бујице медијских спекулација у вези са кандидатуром за предсједника Републике Српске на октобарским изборима, кратко и јасно желим поновити да су Скупштина и Главни одбор Српске демократске странке ЈЕДНОГЛАСНО донијели одлуку да сам кандидат Српске демократске странке за предсједника Републике Српске", написао је Блануша.

Он је поручио да му је као предсједнику странке час и обавеза да поштује и спроводи одлуке највиших органа СДС-а и да су све остало спекулације које ће најбоље демантовати вријеме.

Повода за спекулације је било много, нарочито када се расправља о кандидатима на предстојећим општим изборима 2026. године. Порука Блануше више се може адресирати лидеру Покрета Сигурна Српска Драшку Станивуковићу, него медијима.

Од одлуке СДС-а да ће Блануша бити кандидат за предсједника стизале су бројне критике од Покрета Сигурна Српска и Драшка Станивуковића за којег је ова одлука исхитрена и о њој је требало да се договара.

Задршке је било и у СДС-у. У недавном интервјуу Мирко Шаровић, некадашњи предсједник странке, поручио је да ће СДС сигурно имати кандидата, али није прецизирао за коју функцију. Тада је изрекао да ће Блануша уколико побиједи на пријевременим изборима запечатити своју кандидатуру за предсједника Републике Српске.

Побједа СНСД-овог Синише Карана, као и најаве Драшка Станивуковића о могућем договору унутар опозиције продубиле су могућност да би Блануша могао да одустане од кандидатуре за предсједника Републике Српске и ту функцију препусти Драшку Станивуковићу.

Подијели:

Тагови :

Бранко Блануша

СДС

kandidatura

Драшко Станивуковић

Коментари (7)
Large banner

Прочитајте више

Младен Босић и Мирко Шаровић

Република Српска

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

6 ч

5
Препушта ли СДС кандидатуру Драшку Станивуковићу?

Република Српска

Препушта ли СДС кандидатуру Драшку Станивуковићу?

1 д

9
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Град никада није био запуштенији, све је проблем - гријање, транспорт

1 седм

8
Може ли се опозиција ујединити?

Република Српска

Може ли се опозиција ујединити?

1 седм

9

Више из рубрике

Саво Минић са амбасадором Грчке у БиХ Јоаном Ефтимијаду

Република Српска

Минић са амбасадорком Грчке у БиХ: Разговарано о јачању сарадње

3 ч

0
нестао Предраг Матић, потрага

Република Српска

Нестао Предраг Матић, полиција моли за помоћ у проналаску

4 ч

0
Младен Босић и Мирко Шаровић

Република Српска

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

6 ч

5
Познат датум одржавања сједнице Колегијума НСРС

Република Српска

Познат датум одржавања сједнице Колегијума НСРС

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

47

Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

16

40

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

16

35

Трамп разочаран реакцијом британског премијера

16

16

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

16

07

НАТО неће учествовати у војној операцији САД и Израела против Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner