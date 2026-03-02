Logo
Расте БДП Републике Српске

Извор:

Независне

02.03.2026

15:56

Коментари:

0
Фото: АТВ

Раст бруто домаћег производа у Републици Српској забиљежен је на крају 2025. године, што значи да Српска 20 квартала узастопно, односно пуних пет година, има реални раст БДП-а.

Према подацима Републичког завода за статистику, бруто домаћи производ Републике Српске добијен на процјенама тромјесечног обрачуна, у 2025. години износио је 18,28 милијарди КМ и у односу на 2024. годину номинално је већи за 6,2 одсто, а реално за 1,9 одсто.

Раст у сектору информација и комуникација

Посматрано по подручјима класификације дјелатности, у посљедњем кварталу 2025. године реалан раст бруто додате вриједности од 5,5 одсто регистрован је у подручју информација и комуникација, док је у финансијским и дјелатностима осигурања раст био 4,7 одсто.

Са друге стране, пад бруто додате вриједности у посматраном периоду регистрован је у прерађивачкој индустрији и то од 5,4 одсто.

Шта каже струка?

Анализирајући наведено, економиста Зоран Павловић каже да се раст БДП-а увијек мора ставити у однос са инфлацијом.

У преводу, реалан раст БДП-а у Српској од 1,9 одсто добијен је након што је од номиналног раста БДП-а од 6,2 одсто одузета инфлација од преко четири одсто, колико је износила у 2025.

marke novac KM

Друштво

Реалан раст БДП-а од два одсто у Српској

Добро је, каже, што Српска ипак биљежи реалан раст БДП-а, али износ од 1,9 одсто никако не може да задовољи "ниво економске биједе у којој живимо".

"Говорити о расту од 1,9 одсто, у ситуацији када у економији и привреди БиХ, али и Републике Српске, имамо повећање задужења и повећање укупног дуга, је нешто што показује врло слаб и недовољан интерес подршке привреди и привредним активностима од стране Владе", наводи Павловић.

"Ми имамо само блокаде"

Сматра да су овдје неопходне привредне активности које морају дати много већи проценат раста БДП-а него што је реално 1,9 одсто.

видовиц

Економија

Видовић: Пројектовани раст БДП-а у овој години 3,5 одсто

"Једна Кина је напредовала када је имала пет или шест одсто годишње, али да бисте имали такав раст БДП-а, морате имати орјентацију ка економском развоју и фондове подршке том развоју. Оно што ми имамо су блокаде, јер овај новац који је намијењен кроз План раста који нам нуди ЕУ, нисмо у стању ни да искористимо ни да испунимо услове из политичких и разних других партијско-персоналних разлога. Имајући то све у виду, раст од 1,9 одсто је мали и за ову економију недовољан. Тај раст би морао да буде најмање двоструко већи да би уопште некакав бољитак имали грађани", поручио је Павловић за "Независне новине".

