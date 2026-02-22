Фармери на мукама: Тржиште јаја потреса нови проблем

Извор:
Б92
22.02.2026
16:57
Коментари:0
Након прошлогодишње несташице и огромног поскупљења јаја у Америци, америчко тржиште се суочава са новим проблемом. Цијене јаја су преполовљене, а након опоравка фарми, фармере сада мучи прекомерна производња ове намирнице.
Просјечна цијена паковања од 12 јаја у продавници износи 2,58 долара, према подацима Статистике бироа рада. То је отприлике упола мање него што су многи потрошачи плаћали прије годину дана.
Јата живине су се опоравила након прошлогодишње епидемије птичјег грипа, али то је фармере довело у ситуацију да изненада продају испод цијене.
"Наши фармери су једну кризу заменили другом", рекла је Емили Мец, предсједница и извршна директорка организације "Американ ег борд" (Америцан Егг Боард).
"Прошле зиме птичји грип је захватио земљу и усмртио 70 милиона кокошака носиља. Потражња потрошача остала је стабилна док је понуда опадала, што је довело до несташице јаја и рекордних цијена у продавницама", објаснила је Мец.
Од тада су фармери неуморно радили на обнови јата и јачању биосигурности уз помоћ америчког министарства пољопривреде. То је дало резултате: понуда јаја је нагло порасла, а цијене су пале.
Србија
Објављене нове цијене горива
Цијена јаја за потрошаче је 34% нижа него прошле године, према јануарском индексу потрошачких цијена. Међутим, фармери сада имају превише јаја која продају по изузетно ниским ценама.
"Брзина којом су цене јаја са рекордно високих пале на недавне ниске нивое је изузетна", рекао је Мајк Пуљизи, фармер, власник компаније "Пуљизи ег фармс" (Пуглиси Егг Фармс) на истоку САД, пише ЦНН .
"Изгледа да производимо више јаја него што је потребно. Имали смо мали предах од избијања птичјег грипа па су људи могли да обнове залихе и врате величину јата", нагласио је Пуљизи.
Према Џејди Томпсон, ванредној професорки пољопривредне економије на Универзитету Арканзас. У просјеку, једна фарма троши од 98 центи до 1,05 долара за производњу паковања од 12 јаја, То често не укључује оперативне трошкове попут паковања и транспорта, који су порасли у посљедњих годину дана.
У међувремену, велепродајне цијене јаја на националном нивоу износе 92 цента, према подацима УСДА (америчка агенција за контролу хране), што је њихов најнижи ниво у посљедње три године.
"Сада су у ситуацији да се суочавају са историјски ниским велепродајним цијенама, што значи да производе јаја испод цијене коштања", рекла је Мец.
"Пуљизи ег фарма" је средње велика компанија која производи 486 милиона јаја годишње на своје две фарме у Делаверу и Њу Џерзију. Пуљизи прошле зиме није изгубио живину, али и даље послује са губитком. Каже да је ситуација много гора за фармере који су прошле године изгубили јата.
Бања Лука
Вртоглаве цијене воћа и поврћа на бањалучкој тржници
"Било би тешко јер сте у том периоду били ван посла, а сада се враћате пословању таман на вријеме да претрпите губитке, што је управо оно чега сам се плашио 2022. када смо добили птичји грип", рекао је Пуљизи, који је те године изгубио цијело јато. "Они би сада могли бити у врло несигурној позицији", додао је он.
За мање произвођаче, двоструки удар – губитак живине и ниске цијене – могао би да их избаци из посла.
"Видимо фармере који се муче на тржишту и, ако се ови услови наставе, изгубићемо породичне фарме. То би било погубно за нашу индустрију", казала је Емили Мец.
Мањи број фарми поново би могао да преокрене ситуацију – назад ка несташицама и вишим цијенама, рекла је Томпсон.
"Дугорочна брига произвођача је да, ако нека компанија изађе из посла, имате мању конкуренцију. Тако бисмо касније могли имати несташицу јаја", рекла је она
Једноставно рјешење било би да потрошачи купују више јаја. Али многи Американци су их куповали мање због високих цијена и несташица прошле године.
"Високе цијене јаја промениле су навике потрошача и извозника. Биће потребне ниске цијене да би потрошачи повећали потражњу, а за то ће бити потребно вријеме", рекао је Мајкл Свонсон, главни пољопривредни економиста у Велс Фарго Агри-Фоод институту.
Како би се ублажиле велике осцилације у цијенама и понуди, фармери и пољопривредне организације залажу се за вакцину против птичјег грипа. Иако су фарме ове године пријавиле мањи број случајева, вирус је и даље веома заразан и преноси се путем дивљих птица.
Градови и општине
Требињци љути: Цијене и потражња некретнина расту, а станови празни
Прошле године УСДА је саопштила да ће уложити 100 милиона долара у истраживање и развој вакцина. Међутим, њихова употреба је контроверзна. Вакцине не спречавају ширење вируса, а Сједињене Државе су велики извозник живине. Многе земље не прихватају вакцинисане птице.
"Нашим фармерима су и даље потребни алати у борби против овог вируса како би се ови успони и падови ублажили на сваки могући начин", рекла је Мец. "То ће донијети ниво извесности и стабилности индустрији јаја који јој је очајнички потребан."
(б92)
Економија
3 д0
Република Српска
4 д3
Економија
4 д0
Бања Лука
5 д0
Економија
11 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
20
58
20
50
20
40
20
27
20
24
Тренутно на програму