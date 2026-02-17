Еко топлане Бањалука: Раст трошкова три пута већи од раста цијене гријања

17.02.2026
Према званичним подацима Еко топлана, укупни трошкови пословања у наведеном периоду порасли су за 69 одсто, док је цијена топлотне енергије повећана за 22 одсто. Приходи од продаје топлотне енергије порасли су за 23 одсто, што указује на значајан несразмјер између раста трошкова и раста прихода.
Највећи раст биљеже трошкови електричне енергије, чија је набавна цијена у посматраном периоду порасла за 181 одсто. Захваљујући техничко-технолошким мјерама и оптимизацији система, годишњи трошак електричне енергије у 2025. години смањен је за 814.000 КМ у односу на пројекцију без уштеда. Трошкови одржавања, усљед дотрајалости дистрибутивне мреже и великог броја хаварија, порасли су за 247 одсто, док су трошкови мазута порасли за 56 одсто, али је потрошња смањена у односу на планиране количине.
Наводе да подаци јасно показују да су улазни трошкови расли знатно брже од цијене гријања.
"У таквим околностима, Еко топлане су кроз рационализацију, техничке уштеде и ефикасније управљање системом настојале да ублаже притисак на кориснике и очувају стабилност систем", изјавио је Драгиша Зечевић, предсједник Управног одбора Еко топлана.
Он је нагласио да је стратешко опредјељење Друштва унапређење квалитета испоруке топлотне енергије, али да је то дугорочно могуће само уз системска улагања у дотрајалу мрежу.
"Финансијски одржив систем је предуслов за поуздану испоруку и даље унапређење услуге. Без реалног усклађивања прихода са растом трошкова није могуће обезбиједити дугорочну стабилност система даљинског гријања. Дугорочна стабилизација захтијева системска улагања у дотрајалу дистрибутивну мрежу, чији је технички вијек у значајном дијелу већ премашен. Свака година без системских улагања повећава ризик од кварова и додатних трошкова, што се директно рефлектује на крајње кориснике", поручио је Зечевић.
Еко топлане су навеле да остају на располагању одборницима Скупштине града Бања Лука за додатна појашњења и детаљну презентацију свих релевантних финансијских и техничких показатеља.
