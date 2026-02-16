Нинковић: Скандалозно је оно што ради Станивуковић

16.02.2026
14:22
Коментари:0
Ово што ради градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић је скандалозно, поред чињенице да није изградио ни један нови вртић, а већ је у другом мандату, он данас не допушта да се повећају плата васпитачима, истакао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.
Подсјећа да је Скупштина града усвојила буџет и у њему новац за повећање плата васпитачима.
Како се истиче у саопштењу ГрО СНСД, радницима Центра Градска управа понудила је повећање од 15 одсто али на септембарску плату, на минималац од 1.379 КМ. Синдикат је такву понуду оцијенио као непристојну.
"Очигледно је да град нема новца да исплати плате увећане за 20 одсто, што је договорено измјенама колективног уговора по којима потпис градоначелника није неопходан, док их Станивуковић не признаје без његовог потписа. Потписан је колективни уговор и онда градоначелник донесе наредбу према јавним установама да без њега не смију потрошити ни марку. Подсјећам га да није он оснивач јавних установа већ Скупштина града којој он, као и јавне установе, одговара за свој рад", истиче Нинковић.
Очекује од градоначелника да, без одлагања, обустави блокаду исплате плате васпитачима и тиме омогући несметан рад у вртићима.
Нинковић, од Станивуковића, очекује и одговоре на питања: Да ли је град пред банкротом и колико износи акумулирани дуг, да ли је дуг града, односно недостатак новца, разлог да не пристане на повећање плата, да ли незаконитим наредбама покушава да прикрије финансијски колапс града?
