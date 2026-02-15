Logo
Само у Бањалуци: Аутом преко тротоара, у приколици телад

Извор:

АТВ

15.02.2026

15:28

Бањалука: Аутом прешао преко тротоара, у приколици телад
На Булевару Десанке Максимовић у Бањалуци забиљежена је несвакидашња, али и забрињавајућа сцена.

Возач путничког аутомобила, који је вукао приколицу са двоје телади, прешао је преко тротоара и зелене површине како би се укључио на пут.

Умјесто саобраћајнице, возач се “послужио” тротоаром и травнатом површином, чиме су потенцијално угрожени пјешаци и причињена штета на јавној површини.

Додатну пажњу изазвала је чињеница да су се у приколици налазила телад.

“Ово више не личи на уређен градски простор, већ на запуштену недођију у којој влада самовоља и безакоње. Уништене зелене површине, блатњави тротоари, возила која прелазе преко пјешачких стаза све то у центру града који се јавно представља као 'љепотица'. Има ли овдје закона? Има ли система? Има ли одговорности? Када се у саобраћајним гужвама возачи пењу на тротоаре и зелене површине, они не само да крше Закон о безбједности саобраћаја, већ свјесно уништавају јавну имовину и угрожавају пјешаке. Грађани позову саобраћајну полицију и добију одговор да 'нема слободних патрола'. То значи да систем надзора фактички не функционише”, наводи читалац портала "бањалука.цом".

Фотографије најбоље говоре о стању на Булевару Десанке Максимовић, гдје возачи свакодневно крше саобраћајне прописе.

Бањалука

вожња

