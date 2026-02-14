Logo
Дио Бањалуке данас без гријања

Извор:

АТВ

14.02.2026

09:33

гријање
Фото: АТВ

У Бањалуци и данас поједине улице остају без струје, а у неким насељима нема гријања.

Како су саопштили из Еко топлана Бањалука, због квара на систему даљинског гријања, данас нема гријања у насељу Кочићев вијенац.

Седин Мешиновић

Хроника

У Бањалуци пронађено тијело шефа Сектора у УИО

"Санација је у току, а уредан режим испоруке биће успостављен током поподневних часова. Гријање је обустављено и потрошачима у дијеловима Крфске улице и Булевара војводе Степе Степановића, због санације кварова на дистрибутивној мрежи. Кориснике молимо за стрпљење и захваљујемо на разумијевању", наводи се у саопштењу овог предузећа.

Струје, такође, неће бити у дијеловима неколико улица.

Због радова на дистрибутивној мрежи, у периоду од 9 до 14 часова без струје ће бити дијелови улица Трла и Жарка Згоњанина.

