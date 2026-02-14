Младић сатима злостављао дјевојку: Стављао јој нож под врат, клијештима стискао прсте

Извор:
Б. Л. (24) ухапшен је у Лазаревцу због сумње да је извршио кривична дјела угрожавање сигурности, као и злостављање и мучење.
Према информацијама из истраге, сумња се да је Б. Л. у породичној кући у Великим Црљенима крвнички злостављао М. М. (22). Сумња се да је осумњичени несрећној дјевојци канапом везао руке и ногу, клијештима стискао прсте, док јој је у једном тренутку нож стављао под грло, чиме јој је, како се сумња, нанио физички бол и озбиљно угрозио сигурност.
Надлежни органи предузимају све мјере и радње у циљу утврђивања свих околности овог догађаја, а истрагу води Основно јавно тужилаштво у Лазаревцу.
Осумњиченом је по налогу надлежног тужилаштва одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву за кривично дјело угрожавање сигурности и кривично дјело злостављање и мучење, бити приведен на саслушање.
