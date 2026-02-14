Зеленаш из Новог Града у бјекству: Ојадио четири особе

Аутор:Стеван Лулић
14.02.2026
10:44
Полиција у Новом Граду пријавила Тужилаштву Н.Р. из овог мјеста због сумње да је зеленашењем ојадио четири суграђанина.
Он се сумњичи да је у току 2024. године давао новац на зајам искориштавајући тешко имовинско стање оштећених лица.
На тај начин је, како се сумња, за себе уговорило и прибавило несразмјерну противправну имовинску корист.
"Осумњичено лице је тренутно недоступно полицијским службеницима и за истим је расписана потрага", кажу у Полицијској управи Приједор.
