Скандал у Широком Бријегу: Дјецу у вртићу спремају за Томпсонов концерт

14.02.2026
Уочи концерта Марка Перковића Томпсона који је, уз усташку иконографију одржан синоћ, 13. фебруара у Широком Бријегу, на друштвеним мрежама појавио се видео из једног широкобријешког вртића који је изазвао бројне реакције.
На снимци се виде дјеца и васпитачица како се држе за руке стојећи у кругу те заједно пјевају и поскакују уз Томпсонову пјесму "Ако не знаш шта је било" уз опис "дјечији вртић у Широком Бријегу припрема се за вечерашњи Томпсонов концерт".
Видео је у кратком времену привукао велику пажњу корисника, а у коментарима су нажалост превладавале ријечи подршке.
Kонтроверзни хрватски пјевач Марко Перковић Томпсон одржао je синоч концерт у дворани Пецара у Широком Бријегу, а наступ је, као и ранијих година, обиловао спорним симболима у публици и алузијама на ратна деведесете. Није изостао ни усташки поздрав „За дом спремни“.
