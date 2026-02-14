Logo
Скандал у Широком Бријегу: Дјецу у вртићу спремају за Томпсонов концерт

14.02.2026

Дјеца у вртићу се спремају за Томпсонов концерт
Уочи концерта Марка Перковића Томпсона који је, уз усташку иконографију одржан синоћ, 13. фебруара у Широком Бријегу, на друштвеним мрежама појавио се видео из једног широкобријешког вртића који је изазвао бројне реакције.

На снимци се виде дјеца и васпитачица како се држе за руке стојећи у кругу те заједно пјевају и поскакују уз Томпсонову пјесму "Ако не знаш шта је било" уз опис "дјечији вртић у Широком Бријегу припрема се за вечерашњи Томпсонов концерт".

Видео је у кратком времену привукао велику пажњу корисника, а у коментарима су нажалост превладавале ријечи подршке.

Kонтроверзни хрватски пјевач Марко Перковић Томпсон одржао je синоч концерт у дворани Пецара у Широком Бријегу, а наступ је, као и ранијих година, обиловао спорним симболима у публици и алузијама на ратна деведесете. Није изостао ни усташки поздрав „За дом спремни“.

