Усвојене измјене Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ

13.02.2026

20:16

Усвојене измјене Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ

Посланици Представничког дома усвојили су Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, које се односе на обрачун плате за припаднике Оружаних снага БиХ и полицијске службенике у БиХ полицијским агенцијама, уз закључак упућен Дому народа да га и тај дом разматра по хитном поступку.

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за истраге и заштиту БиХ и Приједлог закона о измјени и допуни Закона о полицијским службеницима због неиспуњења пословничких услова за разматрање скинути су са дневног реда, а ни на данашњој сједници није расправљано о документу Реформске агенде због одсуства предлагача, Савјета министара.

Није усвојен Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању институција БиХ којим би се омогућило да лица из ФБиХ, која због ОФАК црне листе немају банковне рачуне, плате примају у готовини.

