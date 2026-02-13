Којић: Мехмедовић тражи глас преко образованих људи који часно зарађују своју плату

Извор:
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је данас да посланик Шемсудин Мехмедовић без доказа каља интегритет људи запослених у Секретаријату дома, желећи на тај начин да дође до гласова на изборима.
У току расправе о дневном реду данашње сједнице у којој је Мехмедовић тражио да се у дневни ред дода тачка која се односи на формирање истражне комисије која ће саслушати чланове Секретаријата, Којић је навео да Мехмедовић тражи глас преко образованих људи који часно зарађују своју плату.
"Ово је ружно, а ви сједите и смишљате како да добијате глас каљајући те људе", рекао је Којић, обраћајући се Мехмедовићу.
Којић је рекао да посланици требају држати до дигнитета Представничког дома, а не да неки позивајући се на имунитет износе сазнања о нечему што су чули у кафани.
"У политици не треба да каљамо лично људе и њихове породице", нагласио је Којић.
Уколико постоји основана сумња да је почињено кривично дјело, каже Којић, онда посланици требају поднијети кривичну пријаву надлежној институцији да то испита.
"Ми смо данас насјели на Мехмедовићеву фору да сат времена расправљамо. Њему ово треба да ми причамо о његовој иницијативи на основу које ће он прикупљати политичке поене", навео је Којић.
