Logo
Large banner

Тадић: Високи представници не могу доносити законе, поготово не Шмит

Извор:

СРНА

13.02.2026

14:40

Коментари:

0
Тадић: Високи представници не могу доносити законе, поготово не Шмит

Високи представници не могу доносити законе у БиХ, а у случају Кристијана Шмита то је још јасније, јер он, поврх свега, није ни високи представник, изјавио је Срни правник Огњен Тадић.

"То је одавно сваком јасно, па и онима који јавно тврде другачије", рекао је Тадић.

Он је нагласио да је сходно томе став Уставноправне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ потпуно утемељен у Уставу БиХ и Дејтонском мировном споразуму.

У свакој правној држави, истакао је Тадић, ово би значило да се од Уставног суда БиХ може очекивати одлука којом се оспоравају интервенције Кристијана Шмита у Кривични закон БиХ, али његовом кривицом, кривицом политичког Сарајева и бројних странаца, БиХ никада није постала правна држава, па је потпуно неизвјесно како ће се крњи Уставни суд БиХ односити према овако јасном и исправном ставу надлежне парламентарне комисије.

Уставноправна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ на данашњој сједници усвојила је закључак којим је констатовала да високи представник нема уставну надлежност да доноси законе, због чега су неуставне одредбе Закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ.

Закључак је донесен поводом захтјева Уставног суда БиХ за оцјену уставности одредбе члана 203а. Кривичног закона БиХ, као и самосталног члана 4. Закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ, саопштено је из Парламентарне скупштине БиХ.

Подијели:

Таг :

Огњен Тадић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вулић: Уставноправна комисија потврдила да Шмит није високи представник него разарач Дејтона

БиХ

Вулић: Уставноправна комисија потврдила да Шмит није високи представник него разарач Дејтона

4 ч

0
Комшићев покушај "подвале"? Огласио се Стејт департмент, нигдје не спомињу ни Додика ни Српску

БиХ

Комшићев покушај "подвале"? Огласио се Стејт департмент, нигдје не спомињу ни Додика ни Српску

4 ч

2
Ilijani Jelčić zapaljen auto

БиХ

Одборнику у БиХ запаљен аутомобил

5 ч

0
Протест у Сарајеву: Блокирали саобраћај код трамвајске станице

БиХ

Протест у Сарајеву: Блокирали саобраћај код трамвајске станице

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

54

Српски члан Предсједништва БиХ са америчким амбасадором при УН

17

42

Пеков о Бриселу: Политички кратковиди

17

36

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

17

25

Шмитова одлука неуставна: Уставноправна комисије јасна

17

24

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner