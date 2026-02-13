Тадић: Високи представници не могу доносити законе, поготово не Шмит

Извор:
СРНА
13.02.2026
14:40
Високи представници не могу доносити законе у БиХ, а у случају Кристијана Шмита то је још јасније, јер он, поврх свега, није ни високи представник, изјавио је Срни правник Огњен Тадић.
"То је одавно сваком јасно, па и онима који јавно тврде другачије", рекао је Тадић.
Он је нагласио да је сходно томе став Уставноправне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ потпуно утемељен у Уставу БиХ и Дејтонском мировном споразуму.
У свакој правној држави, истакао је Тадић, ово би значило да се од Уставног суда БиХ може очекивати одлука којом се оспоравају интервенције Кристијана Шмита у Кривични закон БиХ, али његовом кривицом, кривицом политичког Сарајева и бројних странаца, БиХ никада није постала правна држава, па је потпуно неизвјесно како ће се крњи Уставни суд БиХ односити према овако јасном и исправном ставу надлежне парламентарне комисије.
Уставноправна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ на данашњој сједници усвојила је закључак којим је констатовала да високи представник нема уставну надлежност да доноси законе, због чега су неуставне одредбе Закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ.
Закључак је донесен поводом захтјева Уставног суда БиХ за оцјену уставности одредбе члана 203а. Кривичног закона БиХ, као и самосталног члана 4. Закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ, саопштено је из Парламентарне скупштине БиХ.
