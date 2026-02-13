Logo
Одборнику у БиХ запаљен аутомобил

Бљесак

13.02.2026

12:37

Ilijani Jelčić zapaljen auto
Фото: Bljesak.info

Након паљења возила одборнице Чапљинске независне странке у скупштини Општине Чапљине Илијане Јелчић, саопштењем за јавност обратили су се из Хрватске републиканске странке. Саопштење преносимо у цијелости.

"Овим путем изражавамо безрезервну солидарност према одборници Илијани Јелчић, као и Чапљинској независној странци и осуђујемо криминални чин запаљења њеног особног возила испред породичне куће. Уз изразе наше солидарности с колегиницом не можемо не поставити питање владајућима не само у Чапљини него генерално код Хрвата: Је ли вам ово то заједништво које заговарате и намећете?

Hapšenje, lisice

Хроника

Сребреничанин оптужен за киднаповање и премлаћивање малољетнице

Посебно забрињавајућа чињеница је што је ово задњи у низу сличних догађаја који се понављају у Чапљини, а без да су истраге довеле до одговора, починиоца и санкција. Недостатак одговорности и неуједначено провођење истрага шаље врло лошу поруку: насиље се толерише, а правда није иста за све. Постоје једнаки пред законом и они мало једнакији.

протест сарајево трамвај

БиХ

Протест у Сарајеву: Блокирали саобраћај код трамвајске станице

С тога, овим путем позивамо надлежна тијела хитно, темељно и професионално истражите овај случај, без одгађања и с максималним ангажманом свих расположивих капацитета. Позивамо да се јавности презентују јасан, провјерљив резултати истраге овог случаја, као и претходних случајева.

Ни једна особа која се бави јавним пословима не смије бити изложена застрашивању, опасности или неправди без реакције државе и друштва, јер овакви напади нису само напади на појединца, они су напади на демократске процесе и на све нас који вјерујемо у владавину права и изложени смо на политичкој сцени. Солидарност и подршка свима који се тиме баве мора бити неупитна, али исто тако и захтјев за одговорношћу и правдом.

policija rs

Хроника

Бањалучани за два дана пукли скоро 50.000 КМ због непрописног паркирања

Чапљина не смије постати мјесто у којем се насиље подразумијева, а правда одгађа. Ви којима су ових дана пуна уста заједништва, позива на јединство, осјећај заједничког хрватског идентитета, сада је тренутак се искажете д‌јелима, а не само ријечима.

(Бљесак)

Čapljina

zapaljen automobil

Илијана Јелчић

