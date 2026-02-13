Logo
Large banner

Бањалучани за два дана пукли скоро 50.000 КМ због непрописног паркирања

Извор:

АТВ

13.02.2026

12:05

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Бањалучка полиција је за два дана казнила 1.211 непрописно паркирана возача чиме су изрекли казне у износу од скоро 50.000 КМ.

У акцији је извршена контрола 1.291 возача од којих је 1.211 добило казну због непрописног паркирања, а 67 је санкционисано због осталих прекршаја.

"За непрописно паркирање моторних возила сходно одредбама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ и Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, изриче новчана казна од 40 КМ, док је за непрописно паркирање на мјестима означеним као паркинг простор за лица са инвалидитетом предвиђена новчана казна 200 КМ", наводе из ПУ Бањалука.

Бањалучка полиција ће у наредном периоду наставити са сличним активностима.

За непрописно паркирање одређена је новчана казна од 40 КМ, док је за непрописно паркирање на мјестима означеним за инвалиде новчана казна 200 КМ.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

ПУ Бањалука

непрописно паркирање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

Хроника

У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

1 седм

0
Ухапшена три Бањалучанина због дроге

Хроника

Ухапшена три Бањалучанина због дроге

2 седм

0
Бањалучанин ухапшен због дроге

Хроника

Бањалучанин ухапшен због дроге

2 седм

0
Због дроге ухапшено девет особа

Хроника

Због дроге ухапшено девет особа

1 мј

0

Више из рубрике

Полицијски службеник СИПА ухапшен у наставку акције ”Лан”

Хроника

Полицијски службеник СИПА ухапшен у наставку акције ”Лан”

1 ч

0
Случај убиства Деле: Никола Кос пуштен на слободу

Хроника

Случај убиства Деле: Никола Кос пуштен на слободу

1 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Није први пут: Трамвај искакао из шина на истом мјесту 2013. и 2017. године

1 ч

0
Страдали младић је био син познатог музичара из Брчког, који је славу стекао у емисији "Никад није касно"

Хроника

Страдали младић је био син познатог музичара из Брчког, који је славу стекао у емисији "Никад није касно"

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

57

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

12

37

Одборнику у БиХ запаљен аутомобил

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner