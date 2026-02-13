Бањалучани за два дана пукли скоро 50.000 КМ због непрописног паркирања

Бањалучка полиција је за два дана казнила 1.211 непрописно паркирана возача чиме су изрекли казне у износу од скоро 50.000 КМ.

У акцији је извршена контрола 1.291 возача од којих је 1.211 добило казну због непрописног паркирања, а 67 је санкционисано због осталих прекршаја.

"За непрописно паркирање моторних возила сходно одредбама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ и Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске, изриче новчана казна од 40 КМ, док је за непрописно паркирање на мјестима означеним као паркинг простор за лица са инвалидитетом предвиђена новчана казна 200 КМ", наводе из ПУ Бањалука.

Бањалучка полиција ће у наредном периоду наставити са сличним активностима.

