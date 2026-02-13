Случај убиства Деле: Никола Кос пуштен на слободу

Аутор:Огњен Матавуљ
Никола Кос из Бањалуке, осумњичени за помагање у убиству Дејана Костића Деле, јутрос је пуштен на слободу након што му је истекла мјера максималног шестомјесечног притвора!
На приједлог тужилаштва, Окружни суд у Бањалуци Косу је изрекао мјере забране. И то забрану напуштања територије Града Бањалукa, без одобрења суда, забрану путовања и привремено одузимање пасоша и забрану преласка границе БиХ са личном картом.
Забрањена му је комуникација и састајање са осумњиченима Немањом Сјеницом, који је у бјекству, његовим оцем Јеленком Копрановићем и Јовицом Грујићем, којима се не смије приближити на раздаљину мању од 200 метара. Обавезан је и да се два пута седмично јавља у ПУ Бањалука. Мјере забране ће трајати док за тим постоји потреба, а најдуже до правоснажности пресуде. Кос је упозорен да му се притвор може поново одредити, уколико прекрши наведене мјере.
Истрага у овом предмету је и даље у току и док потрага за Немањом Сјеницом и даље траје, тужилаштво ишчекује налазе вјештачења из Сједињених Америчких Држава, али и Загреба. То се односи на међусобне комуникације између оптужених преко свих могућих апликација које се користе на мобилним телефонима.
Дејан Костић Дела убијен је 11. јануара 2025. године око 18.50 часова на паркингу испред ресторана ”Стара Ада” у Бањалуци. Као директни извршилац убиства осумњичен је Немања Сјеница, који је у бјекству, док је Кос осумњичен да је прије и након злочина возио Сјеницу и помогао му у бјекству.
Копрановићу се на терет ставља да је подстрекавао Немању на убиство, односно да га је позвао да се врати у ”Стару Аду” јер је очекивао сукоб с Костићем. Јовица Грујић је осумњичен за помагање убиства, односно да је заједно са Копрановићем из ресторана узео снимач видео надзора који су однијели са собом. Снимач, односно хард диск, пронађен је у ријеци Врбас и упућен је на вјештачење. Такође, у ријеци је пронађен и мобилни телефон који је такође предмет вјештачења.
Подсјетимо, критичне вечери је више особа из бањалучког криминалног миљеа у ресторану прослављало рођендан, док се Костић унутра затекао са супругом и дјететом. Сумња се да је Костић ушао у расправу са Копрановићем. На изласку из ресторана, наводно су размијенили неколико тешких ријечи. Костић је након тога одвезао жену и дијете кући, узео је оружје и кренуо аутомобилом ”пежо 508” назад у ресторан. Супруга је покушала да га спријечи, али није успјела да га заустави. Другим аутом је за њим дошла до ресторана и свједочила је убиству.
Истрагом је утврђено да је Костић погођен у раме и главу хицима из пиштоља калибра 9 милиметара. И сам је био наоружан пиштољем ”глок” из којег није пуцано, док је у гепеку његовог возила пронађена аутоматска пушка. Непосредно прије него што је убијен Костић је разбио шајбу на ресторану и пријетио да ће ”све побити”.
